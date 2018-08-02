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Огромный внеземной объект промчался в небе на фоне полной Луны

В сетях появилось видео, опубликованное жителем Лондона. Британец запечатлел на камеру огромный внеземной объект, промчавшийся в небе на фоне полной Луны.

Огромный внеземной объект промчался в небе на фоне полной Луны


Мужчина решил сделать фото спутника Земли, имеющего оранжевый оттенок, но даже не подозревал, что рядом с ним может находиться темный НЛО. Объект решил пересечь диск и изменил траекторию полета, совершая невероятные маневры в небе.



Многие пользователи сразу отметили, что корабль пришельцев напоминает аналог из “Полета навигатора”, а скептики сразу заговорили о природных аномалиях. Пока исследователи считают, что свидетелю события повезло зафиксировать очередной визит гуманоидов в атмосферу планеты, а ученые предпочитают не комментировать информацию.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 07:15
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