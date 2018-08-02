Огромный внеземной объект промчался в небе на фоне полной Луны
В сетях появилось видео, опубликованное жителем Лондона. Британец запечатлел на камеру огромный внеземной объект, промчавшийся в небе на фоне полной Луны.
Мужчина решил сделать фото спутника Земли, имеющего оранжевый оттенок, но даже не подозревал, что рядом с ним может находиться темный НЛО. Объект решил пересечь диск и изменил траекторию полета, совершая невероятные маневры в небе.
Многие пользователи сразу отметили, что корабль пришельцев напоминает аналог из “Полета навигатора”, а скептики сразу заговорили о природных аномалиях. Пока исследователи считают, что свидетелю события повезло зафиксировать очередной визит гуманоидов в атмосферу планеты, а ученые предпочитают не комментировать информацию.