Огромный внеземной объект промчался в небе на фоне полной Луны

Мужчина решил сделать фото спутника Земли, имеющего оранжевый оттенок, но даже не подозревал, что рядом с ним может находиться темный НЛО. Объект решил пересечь диск и изменил траекторию полета, совершая невероятные маневры в небе.Многие пользователи сразу отметили, что корабль пришельцев напоминает аналог из “Полета навигатора”, а скептики сразу заговорили о природных аномалиях. Пока исследователи считают, что свидетелю события повезло зафиксировать очередной визит гуманоидов в атмосферу планеты, а ученые предпочитают не комментировать информацию.