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Глюкоза отпраздновала начало отпуска сексуальным снимком

У певицы Глюкозы начался отпуск, который она отпраздновала, опубликовав откровенную и сексуальную фотографию. На чёрно-белом снимке Наталья Ионова запечатлена в купальнике.

Глюкоза отпраздновала начало отпуска сексуальным снимком


В начале лета Наталье Ионовой не удалось насладиться отдыхом, в августе певица наконец-то пошла в отпуск. В четь этого радостного события певица опубликовала откровенную фотографию, выполненную в чёрно-белом стиле, на которой она демонстрирует свою откровенную фигуру. В описании к данному снимку Глюкоза призвала всех поклонников насладиться летом перед осенними днями и долгой зимой.

Столь эротический снимок Натальи Ионовой не остался без внимания подписчиков. В комментариях поклонники лестно отозвались об идеальных формах певицы, особенно внимание было акцентировано на её бёдрах. Сама певица решила не отвечать на комплименты фанатов. Снимок за короткое время набрал большое количество «лайков».
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 07:20
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