Нибиру или Плутон: Ученые протестуют против нецелесообразного использования термина «Планета Девять»
Девятая планета благодаря массовому тиражированию в СМИ ассоциируется с некой Планетой Х или Нибиру, которая, согласно постоянно муссируемой информации в прессе, вот-вот сотрет Землю с лица Солнечной системы. Однако первоначально Девятой планетой был Плутон, как утверждает группа исследователей в новом послании своим коллегам, и к нему надо относиться с должным уважением, как к полноценной планете.
Международный астрономический союз (МАС) лихо переклассифицировал Плутон как «карликовую планету» в 2006 году. Это решение остается весьма спорным сегодня, о чем свидетельствует новая нота, появившаяся в выпуске бюллетеня «Планетарные исследования» от 29 июля.
Сообщение под названием «О нечувствительном использовании термина «Девятая планета»для объектов за пределами Плутона» гласит:
«Мы, нижеподписавшиеся, хотим напомнить нашим коллегам, что определение планеты IAU, принятое в 2006 году, противоречиво и далеки от общепринятого. Учитывая это и учитывая невероятное достижение открытия Плутона, предвестник третьей зоны Солнечной системы - Пояс Койпера - планетарным астрономом Клайдом У. Томбогом в 1930 году, мы, нижеподписавшиеся, полагаем, что использование термина «Девятая планета» для объектов за пределами Плутона нечувствительно к наследию профессора Томбо.
Мы также считаем, что использование этого термина должно быть прекращено в пользу культурно и таксономически нейтральных условий для таких планет, как Планета X, Планета Следующая или Гигантская Планета Пять».
Почти три десятка исследователей подписали это сообщение.