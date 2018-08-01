Нибиру или Плутон: Ученые протестуют против нецелесообразного использования термина «Планета Девять»

Международный астрономический союз (МАС) лихо переклассифицировал Плутон как «карликовую планету» в 2006 году. Это решение остается весьма спорным сегодня, о чем свидетельствует новая нота, появившаяся в выпуске бюллетеня «Планетарные исследования» от 29 июля.Сообщение под названием «О нечувствительном использовании термина «Девятая планета»для объектов за пределами Плутона» гласит:«Мы, нижеподписавшиеся, хотим напомнить нашим коллегам, что определение планеты IAU, принятое в 2006 году, противоречиво и далеки от общепринятого. Учитывая это и учитывая невероятное достижение открытия Плутона, предвестник третьей зоны Солнечной системы - Пояс Койпера - планетарным астрономом Клайдом У. Томбогом в 1930 году, мы, нижеподписавшиеся, полагаем, что использование термина «Девятая планета» для объектов за пределами Плутона нечувствительно к наследию профессора Томбо.Мы также считаем, что использование этого термина должно быть прекращено в пользу культурно и таксономически нейтральных условий для таких планет, как Планета X, Планета Следующая или Гигантская Планета Пять».Почти три десятка исследователей подписали это сообщение.