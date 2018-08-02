В Египте случайно нашли гробницы царских наместников XVI нома

В археологической миссии принимали участие египетской и австралийские специалисты, которые удивились отсутствию в гробницах мумий при не тронутых ритуальных сосудах. Ученые сразу выдвинули версию о том, что останки номархов были изъяты во время экспедиции Эдварда Перси (1893-1900 гг).Принадлежность гробниц удалось установить по настенным надписям и рисункам. Археологи выяснили, что одно захоронение приналежало Бакету Второму (21 век до нашей эры), а второе – Рамушенти (20 век до нашей эры). Оба они были великими правителями нома Махедж.Ученые рассказали, обе гробницы были возведены по одному типу, представляя собой камеру прямоугольной формы. В дальнейшем запланированы исследовательские работы, по итогам которых можно будет пролить свет на некоторые тайны Древнего Египта.