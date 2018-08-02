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Доля продаж авто с «автоматом» в России в I полугодии 2018 превысила 55%

Доля реализаций транспортных средств с «автоматом» в РФ в первом полугодии текущего года превысила 55 процентов.

Доля продаж авто с «автоматом» в России в I полугодии 2018 превысила 55%


В недавнем временем «АВТОСТАТ» заявил, что доля транспортных средств с автоматической коробкой передач на отечественном рынке превысила уже 55 процентов. Эксперты, делая такое заявление, опиралось на данные, которые они получили за первые шесть месяцев этого года. На авторынке Российской Федерации в текущем году реализовали 440 000 авто с автоматической трансмиссией. Стоит отметить, что сюда входят такие варианты как: вариаторы, роботы, автоматы. В свою очередь положительный рост транспортных средств с автоматической коробкой передач в рамках отечественного автомобильного рынка происходит уже в течение трех лет.

Показатели за последний год увеличились с 54 до 55,5 процентов. Вследствие того, что спрос на такие транспортные средства с каждым месяцем только увеличивается, эксперты в следующем году прогнозируют увеличение в РФ доли авто, оснащаемых автоматической коробкой передач.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 07:00
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