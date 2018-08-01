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Алла Пугачева отправилась с семьей в Европу, чтобы получить вид на жительство

Не так давно известная эстрадная певица Алла Пугачёва сетовала на состояние здоровья, ссылаясь на возраст. Примадонне тяжело было передвигаться и дышать, в связи с этим она и решила временно уехать из России.

Алла Пугачева отправилась с семьей в Европу, чтобы получить вид на жительство

Фанаты уже привыкли, что лето Алла Борисовна предпочитает проводить за пределами России, однако теперь, судя по всему, встал вопрос о переезде на длительное время. Такие сведения передает портал dni.ru, ссылаясь на источник из близких артистки.

Алла Пугачева уже успела побывать в солнечной Сардинии, а потом отправилась за дозой морского воздуха на Кипр. Сейчас же Примадонна находится вместе с семьёй в Европе, где, по словам источника из близких её семьи, собирается купить жильё, а также получить вид на жительство.

Алла Пугачева отправилась с семьей в Европу, чтобы получить вид на жительство

«И Максим и Алла Борисовна, насколько я знаю, отправились летом в Европу, чтобы уладить последние вопросы с получением вида на жительство», - передает источник близкий к семье Аллы Борисовны.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 19:32
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