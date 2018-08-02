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Тайны Николая Чудотворца: Будущий святой устроил потасовку с Арием на Никейском соборе из-за “Евангелия от Петра”
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Тайны Николая Чудотворца: Будущий святой устроил потасовку с Арием на Никейском соборе из-за “Евангелия от Петра”

Когда турецкие ученые нашли в Измире неизвестное захоронение в подземелье храма Николая, они предположили, что здесь лежат останки Чудотворца, а также поставили под сомнение реальность его мощей в Бари. До сих пор личность этого человека остается для них загадкой, а документы сохранили сведения, как будущий святой устроил потасовку с Арием на Никейском соборе из-за “Евангелия от Петра”.

Тайны Николая Чудотворца: Будущий святой устроил потасовку с Арием на Никейском соборе из-за “Евангелия от Петра”


Один из самых известных покровителей христиан в 4 веке прошел путь от священника до архиепископа, а также совершил много чудес и проявлял милосердие ко всем страждущим людям. Однако внешний вид этого святого до сих пор был неизвестен специалистам, и только недавно британские медики смогли создать объемное изображение героя нашей истории. Они применили метод советского скульптора Михаила Герасимова, восстанавливающего облик многих известных лиц по останкам.

Он создал 200 изображений правителей разных эпох, но Николай не оказался в этом списке из-за отсутствия материала. После полученного результата шокированные специалисты решили срочно подкорректировать сюжет, так как точные данные, обработанные программой, показали им иной образ святителя. На них смотрел угрюмый старец с переломанным носом, но это открытие было получено после гранта общества евангелистов, а потому экспертам пришлось немного видоизменить образ, принявший благообразный вид.

Тайны Николая Чудотворца: Будущий святой устроил потасовку с Арием на Никейском соборе из-за “Евангелия от Петра”


Теперь стоит вернуться в 325 год, когда император Константин созвал первый Вселенский христианский собор, рассматривавший срочные и наболевшие темы. Тогда архиепископ Александр Александрийский вел жаркую дискуссию с Арием, а обычные верующие разделились на лагеря, что уже грозило расколу церкви. Правитель решил сослаться на недоразумения, связанные с вычислением пасхалий, но они даже не были затронуты во время большого конфликта.

Николай столь рьяно отстаивал свои позиции перед пресвитером, что, в конце концов, соперники решили выяснить отношения на поле битвы. Тогда будущий святой получил травму, но только торжествующий противник недолго радовался своему триумфу, потому что его учение было названо ересью, после чего основатель был предан анафеме.

Тайны Николая Чудотворца: Будущий святой устроил потасовку с Арием на Никейском соборе из-за “Евангелия от Петра”


Но что могло вызвать праведный гнев у иерарха церкви? Начнем с того, что первые христиане имели свободу мнения в исследования религиозных догматов, так что тогда было написано много Евангелий, из которых потом богословы отобрали нынешние каноны Библии. До сих пор между ними ведутся споры об апокрифических текстах, а тогда Арий во время речи говорил о Христе, как о проповеднике, имеющем божественную печать.

Он аргументировал свои слова отрывками из вышеуказанного писания, вот только до наших дней дошли только фрагменты рассказов Петра. В них есть упоминание о сражениях за душу Христа между ангелами Бога и Сатаны, хотя они больше напоминали обитателей Олимпа, которые показывались в истинном виде перед избранниками или становились смертными особами. Также эти существа могли открывать им будущее во сне.

Тайны Николая Чудотворца: Будущий святой устроил потасовку с Арием на Никейском соборе из-за “Евангелия от Петра”


Святитель яростно опровергал слова своего собеседника, говоря о божественной природе Спасителя, после чего иронически отметил, что никто не видел такого Евангелия, а значит, оно просто померещилось оппоненту, увлекшемуся винами города. Историк Созомен зафиксировал момент, когда Арий не вынес оскорбления и набросился на Николая с кулаками, а когда поверженного соперника вынесли из зала, добавил, что каждый служитель Мусейона прекрасно знает о таком манускрипте.

Потом он подчеркнул, что надо быть осторожными во время чтения свитков, потому что среди них есть много творений врага Бога. Легендарный храм мудрости впервые собрал вместе ученых, медиков и философов, а также его архитектором являлся Деметрий Фаллерский, решивший собрать уцелевшие шедевры египтян и перевести их на греческий язык.

Тогда в библиотеке лежали папирусы, в которых имелись сведения об исчезнувших цивилизациях и иных тайнах эволюции человечества. Вот потому архиепископ назвал апокрифы дьявольскими кознями, искушающими благочестивых граждан. Сейчас многие исследователи считают, что речь шла о “Евангелии от Люцифера”, погубившем центр науки.

Тайны Николая Чудотворца: Будущий святой устроил потасовку с Арием на Никейском соборе из-за “Евангелия от Петра”


После его закрытия беснующиеся толпы фанатиков ринулись сжигать ужасные свитки, угрожающие их вере, а власти пытались спасти ценные артефакты, поручив Теону Александрийскому вывезти их в библиотеку императора Феодосия. Оставшиеся в живых документы были розданы членам общины за копейки. Вот только смотритель не рискнул вывозить самые опасные рукописи из страны, оставив их в своем доме.

Тайны Николая Чудотворца: Будущий святой устроил потасовку с Арием на Никейском соборе из-за “Евангелия от Петра”


Потом наследницей этих шедевров стала его дочь Гипатия, которую родственник Кирилл, обвинил в чародействе. Он стал новым патриархом христиан, а женщина во время диспута с монахами, добровольно ухаживающими за больными лицами и хоронившими их тела, стала цитировать слова из запретных документов.

Тогда служители церкви растерзали посланницу Дьявола, но недавно американский эксперт Джозеф Этвилл в своей книге писал о вымышленной вере, созданной римской знатью для подчинения своих подданных.

Тайны Николая Чудотворца: Будущий святой устроил потасовку с Арием на Никейском соборе из-за “Евангелия от Петра”


Сейчас становится понятным, почему церковь боялась и ненавидела любые неканонические тексты, хранившие воспоминания людей, принимавших участие в таком процессе. Кроме того, там мог быть описан план нового культа, соединивший в себе митраизм вместе с иудаизмом и верой ессеев, считающийся посланием от Сатаны.
 
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Наука / Авторские новости
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 09:00
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