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Дверь в адские миры: Киевская Лысая гора превратилась из святыни в поле битвы между тьмой и тринадцатым громом

Многие люди прекрасно знают о самом паранормальном месте Киева, скрывающем дверь в адские миры. Лысая гора превратилась из святыни в поле битвы между тьмой и тринадцатым громом светлого архангела смерти, после уничтожения множества жертв в ее подземельях.

Дверь в адские миры: Киевская Лысая гора превратилась из святыни в поле битвы между тьмой и тринадцатым громом


Древние племена считали ее ритуальным местом, а жрецы сделали много подземных ходов, чтобы хранить там ценные артефакты и священные книги. Христианские монахи расширили наследие предков, после чего могли ходить к Киево-Печерской лавре туннелями под землей. Все это время гора помогала людям получить помощь от сил света, и была насыщена позитивной энергетикой. Когда монголы захватили город, жители ушли в Зверинецкие и Китаевские пещеры, а ученые выяснили, что Батый велел замуровать выходы, так что люди умерли мучительной смертью, а их души изменили судьбу святыни.

В петровские времена на вершине возвышалась военная крепость, а внутри скрывались резервуары с водой, способные затопить врагов при захвате сооружения. Тогда Меньшиков приказал бросить в колодцы 3000 работников, знавших секреты архитекторов. В 1872 году Эдуард Тотлебен разработал неприступную систему укрепления, не использовавшегося в нужных целях. Тут была самая большая тюрьма, где казнили 200 человек, что также относится к убийце Столыпина Дмитрию Богрову.

Дверь в адские миры: Киевская Лысая гора превратилась из святыни в поле битвы между тьмой и тринадцатым громом


После революции чекисты тоже использовали наследие предков для уничтожения врагов власти, после чего их трупы сбрасывались в воды Днепра. Однако перед такими событиями коменданты часто предупреждали охрану не обращать внимания загадочные звуки, доносящиеся из подземелий. В 1918 году внезапно взорвался немецкий склад оружия, а фашисты оставили после ухода документы, описывающие столкновения с различными аномалиями. Комсомольцы, не верящие в такие истории, убегали из коридоров под землей после встречи с призраками, но НКВД решило использовать это место для секретных исследований.

Эксперты узнали, что под радиообъектом 7 были центры уфологов и оккультистов, занимающихся изучением выходов в иные миры, через которые сюда могут приникать внеземные гости. Геолог Василий Стеценко и команда экспертов решили проверить энергетику горы, но почувствовали резкое ухудшение самочувствия, после чего конечности стали сводить судороги. Они нашли мощную геопатогенную зону, захватившую Ботанический сад и музей ВОВ, уходящую на левый берег реки. В 90-х годах тибетские монахи проводили тут службу, молясь высшим силам о прекращении войны с КНР.

Дверь в адские миры: Киевская Лысая гора превратилась из святыни в поле битвы между тьмой и тринадцатым громом


Они прекрасно знали о незримом и могущественном создании, до сих пор защищающем свою территорию от сил Сатаны. Вольный хутор скрывает под землей монастырь, обнаруженный учеными во время раскопок. Среди множества шахт с проходами особое внимание было уделено залам, на стенах которых виднелись рисунки с призрачными созданиями и чудовищами. В летописях были упоминания о секрете этих созданий, которыми владели изолированные от внешнего мира монахи обители.

Будущие служители должны были пройти по темному коридору и не поддаваться страху, когда на них совершались нападения. Потом они были готовы к встречам с демонами, способными перейти в мир людей. Тайные воины до сих пор защищают гору от враждебных миров, которые могут изменить историю планеты, так что пока они не способны негативно воздействовать на человечество.
 
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 08:30
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