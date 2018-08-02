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Ученые нашли новое средство для борьбы с облысением

Ученые нашли возможность разработки нового препарата, предназначенного для борьбы с облысением. Новый способ позволяет предотвращать зарождение данного процесса на ранних стадиях. Причем он уже показал убедительные результаты, при проведении клинических испытаний.

Сотрудниками Университета Джонса Хопкинса США, рассказано о новом открытии, которое представлено препаратом, способным остановить процессы облысения человека. Помимо этого, он может препятствовать распространению седины, а так же воспалению кожного покрова. Основан состав на свойствах синтетического соединения D-PDMP. Первые эксперименты специалисты провели с привлечение в качестве подопытных, лабораторных грызунов.
Ученые нашли новое средство для борьбы с облысением


Собрав итоги предыдущих исследований, ученые выяснили, что в качестве основной причины, вызывающей процессы старения, как шерсти, так и кожи у мышей, является повышение уровня холестерина и жиров. Путем создания модифицированных представителей подопытных видов, учеными проверено опытным путем воздействие нового вещества на организм. С этой целью, для разных групп испытуемых был назначен отдельный рацион пищи, который они потребляли 16 недель.

Итоги эксперимента показали убедительные и положительные результаты. При этом клетки уменьшили содержание гликосфинголипида лактозилцерамида, который влияет на общее состояние шерсти животных. У биологов есть определенная уверенность, что полученные положительные эффекты можно применить и в отношении человека. Исследования в данном направлении будут продолжены до получения всех возможных положительных результатов.
 
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 05:00
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