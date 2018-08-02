В интернет попали первые шпионские фото кросс-версии седана Renault Logan Stepway

Renault Logan Stepway должны презентовать в конце августа во время московского автосалона. Согласно ожиданиям, внедорожный седан от стандартной модели будет отличаться рядом изменений во внешности, а также салоне. Из шпионских снимков видно, что Renault Logan Stepway наделят увеличенным клиренсом, пластиковым защитным обвесом кузова, видоизмененными бамперами. Согласно неподтверждённым данным, под капотом версии разместится бензиновый 1,6-литровый мотор, работающий с вариатором, пришедшим на смену четырёхместному «автомату». Это будет ключевым преимуществом французской версии над авто LADA Vesta Cross, доступным непосредственно с роботизированной классической коробкой передач, которую сделали на основе ВАЗовской МКПП.В первую очередь кросс-седан версии Renault Logan Stepway выйдет на рынок РФ. Поздней авто появится в прочих странах. Модель там шильдик Renault сменит на Dacia.