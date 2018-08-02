Жизнь может существовать на любой планете и без тектоники плит

Как отмечается, существует однозначное мнение, что без действий, которые совершает тектоника литосферных плит, какой-нибудь жизненной активности на любой планете не может быть. Связно это с тем, что существующие на единой плите объекты не смогут выделять требуемый объем углекислого газа из своих недр. Только на основании последних исследований в данной области, есть доказательства, что для подобных доводов не всегда можно найти основания.Используя возможности компьютерного моделирования, ученые доказали, что жизнь может, как зародиться, так и развиваться даже при отсутствии тектонической активности плит на планете. Данная возможность позволяет получить совершенно иное представление ситуации, которая происходит на удаленных от нас экзопланетах.