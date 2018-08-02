Жизнь может существовать на любой планете и без тектоники плит
Ученым удается ежегодно открывать новые экзопланеты, при этом всегда подразумевается возможность существования на них жизни. Так же, исследователи систематически изучают наличие факторов, которые могут способствовать появлению благоприятных условий для этого. Существование внеземной жизни, которая пока подразумевается только в теории, удалось доказать посредством компьютерного моделирования.
Как отмечается, существует однозначное мнение, что без действий, которые совершает тектоника литосферных плит, какой-нибудь жизненной активности на любой планете не может быть. Связно это с тем, что существующие на единой плите объекты не смогут выделять требуемый объем углекислого газа из своих недр. Только на основании последних исследований в данной области, есть доказательства, что для подобных доводов не всегда можно найти основания.
Используя возможности компьютерного моделирования, ученые доказали, что жизнь может, как зародиться, так и развиваться даже при отсутствии тектонической активности плит на планете. Данная возможность позволяет получить совершенно иное представление ситуации, которая происходит на удаленных от нас экзопланетах.