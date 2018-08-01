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За полгода у Егора Крида было три суда

У Егора Крида за последние полгода было три суда, однако поклонники певца уверенны, что он всё «порешает». Накануне Егор Крид опубликовал в Instagram видеоролик, на котором записано, как ему выносят приговор.

За полгода у Егора Крида было три суда


В описании к видеоролику Егор Крид написал, что за шесть месяцев это у него третий суд. В комментариях поклонники певца отметили, что теперь он «настоящий репер». Однако больше всего это похоже на незначительные «издёвки», так как во всех ситуациях уровень криминала равен нулю.

В частности, в последнем суде фигурантами дела стали Егор Крид и Тимати, из-за несогласованного концерта музыкантов обязали заплатить по 20 тысяч рублей. Приговор Егору Криду вынесли в Тверском районном суде, где его защитником выступил скандальный адвокат Сергей Жорин. В суде правозащитник настаивал на том, что его подзащитный не нарушал общественный порядок, потому что в ночь на 21 июня на улицах царила праздничная атмосфера в честь Чемпионата мира по футболу.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Вчера, 23:30
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