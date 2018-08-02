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Премьера нового семиместного кроссовера SEAT Tarraco запланирована на 18 сентября

Испанским автобрендом SEAT, который является подконтрольным немецкому автоконцерну Volkswagen, будет представлен семиместный кроссовер версии SEAT Tarraco на территории Испании в городе Таррагоне. Новинку планируют презентовать на восемнадцатое сентября текущего года.

Премьера нового семиместного кроссовера SEAT Tarraco запланирована на 18 сентября


Следует заметить, что кроссовер версии SEAT Tarraco назвали в честь города Таррагона. Основой SEAT Tarraco стала архитектура MLB Evo. Технические параметры транспортного средства благодаря этому являются подобными версиям Skoda Kodiaq, а также Volkswagen Tiguan Allspace. Моторная линейка SEAT Tarraco включает бензиновые, а также дизельные силовые агрегаты, которые функционируют вместе с МКПП либо роботизированной трансмиссией, системой переднего привода. Также опционально предложат полный привод.

Представители пресс-центра SEAT отмечают, что после того, как на рынок выйдет SEAT Tarraco, будет выпущена гибридная, а также электрическая версия транспортного средства. Сборка новой версии будет осуществляться в Германии в рамках предприятия в Вольфсбурге.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 00:00
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