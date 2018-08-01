Анастасию Волочкову подписчики высмеяли за «друзей-петушков»

В Instagram на странице Анастасии Волочковой накануне была опубликована новая фотография, за которую её высмеяли подписчики. На снимке балерина с пышными букетами цветов в руках позирует в окружении своих друзей Володи и Миши. Поклонники не сразу поняли, что справа от Анастасии на фотографии стоит мужчина, потому что его одежда аксессуары и причёска указывают на обратное.Ознакомившись с описанием к публикации, подписчики балерины выразили своё смущение. Дело в том, что Анастасия Волочкова рассказала, что на снимке она запечатлена с друзьями, которые её отцу оказывали внимание в течение 10-ти лет.В комментариях подписчики балерины назвали её кавалеров «друзьями-петушками», поинтересовавшись, почему они оказывали её родителю внимание. А некоторые подписчики и вовсе намекнули на интимные отношения мужчин.