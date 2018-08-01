Datsun продемонстрировал тизер новой версии своего нового «бюджетника»

В Индонезии 2 августа стартует мотор-шоу GIIAS. В нём будет участвовать японская марка Datsun. Она планирует показать свою новинку. Её тизер показали накануне в интернете. Стоит уточнить, что японцами была опубликована визуализация, на которой изобразили переднее колесо, а также нижнюю часть кузова неизвестной версии. Судя по тизеру, авто получило черные колесные диски, имеющие жёлтый декор. На темно-сером кузове имеется желтая полоса. Разработчики отмечают, что авто является ориентированным на активных, молодых водителей. Все версии марки Datsun построили на шасси ситикара версии Nissan Micra.Модели Datsun реализуют с двигателем 1.2 на 68 л.с. Его комплектуют 5-МКПП. Минивэн и кроссовер марки могут также функционировать с вариатором X-Tronic, который разработал инженер Nissan.