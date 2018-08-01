АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Дети Луны: Ставших жертвами мутации альбиносов люди считали пособниками Сатаны и пришельцами
EUR 73.07 USD 62.35
Курс валют на 01.08.2018

Datsun продемонстрировал тизер новой версии своего нового «бюджетника»

Datsun продемонстрировал тизер своего «бюджетника» новой версии. Презентация новинки запланирована в Индонезии на август месяц. В настоящее время производитель не рассекретил пока модель, которую представили в рамках опубликованной накануне визуализации.

Datsun продемонстрировал тизер новой версии своего нового «бюджетника»


В Индонезии 2 августа стартует мотор-шоу GIIAS. В нём будет участвовать японская марка Datsun. Она планирует показать свою новинку. Её тизер показали накануне в интернете. Стоит уточнить, что японцами была опубликована визуализация, на которой изобразили переднее колесо, а также нижнюю часть кузова неизвестной версии. Судя по тизеру, авто получило черные колесные диски, имеющие жёлтый декор. На темно-сером кузове имеется желтая полоса. Разработчики отмечают, что авто является ориентированным на активных, молодых водителей. Все версии марки Datsun построили на шасси ситикара версии Nissan Micra.

Модели Datsun реализуют с двигателем 1.2 на 68 л.с. Его комплектуют 5-МКПП. Минивэн и кроссовер марки могут также функционировать с вариатором X-Tronic, который разработал инженер Nissan.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Авто
Добавил: tantan61 Сегодня, 22:30
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
За полгода у Егора Крида было три суда
Нибиру или Плутон: Ученые протестуют против
Анастасию Волочкову подписчики высмеяли за
Ученые рассекретили «черный ящик» метастазов рака
Ученые установили связь между изменением климата
Datsun продемонстрировал тизер новой версии
Оксану Фёдорову фанаты раскритиковали за
Фонд перспективных исследований объявил конкурс
Небритый Андрей Малахов свел с ума поклонниц
Волочкова пошла в храм в вечернем платье с голыми
В России появилась специальная версия кроссовера
В протопланетном диске звезды TW Гидры обнаружена
В Lenovo собираются выпустить 5G-смартфон быстрее
Алла Пугачева отправилась с семьей в Европу,
В Индии случайно нашли около 1000 военных ракет
Обновленный Mercedes-Benz X350dute появится на
Ученые определили причины увеличения мозга у
Певица Рианна стала первой темнокожей женщиной на
Светлана Лобода объявила о кастинге танцоров в
Белорусский МАЗ выпустит двух конкурентов для
Фанаты восхищены красотой сына Тарзана и Наташи
В РФ приехал обновленный кроссовер Hyundai Tucson
Обновленный MacBook Pro может выйти в свет летом
Марина Африкантова задумалась об операции по
Дженнифер Лопез появилась на публике в рубашке и
Татьяна Мусульбес не хочет приглашать на свадьбу
Затравленные хейтерами Аршавины ушли из Instagram
Абсолютно голая Мария Лиман поразила поклонников
Инсайдеры назвали модели флагманов-дебютантов
Специалисты успешно испытали возможности
Просмотреть все новости