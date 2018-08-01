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Дженнифер Лопез появилась на публике в рубашке и без юбки

49-летняя певица и актриса Дженнифер Лопез придерживается ультрамодных трендов, а потому решила примерить на себе популярный сейчас образ из нулевых. Накануне певица появилась в студии MTV в джинсовых ботфортах Versace и белой рубашке.

К слову, пользователи Сети не разделили восторга от образа, в котором Джей Ло появилась на публике после долгого отдыха на Багамах, где, кстати, отметила свой день рождения.

Дженнифер Лопез появилась на публике в рубашке и без юбки

«А я как раз думала, что со старыми джинсами сделать», «Единственное, что классно на этой фотке — крокодиловая сумка Hermes. Все остальное — кошмар!» — написали Интернет-пользователи.

Стоит отметить, что Лопез совершенно игнорирует всю критику и зачастую выходит в свет в откровенных и экстравагантных нарядах, подчеркивающих ее эффектную фигуру, а также снимается для различных модных брендов.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:47
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