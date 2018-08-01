Дженнифер Лопез появилась на публике в рубашке и без юбки
49-летняя певица и актриса Дженнифер Лопез придерживается ультрамодных трендов, а потому решила примерить на себе популярный сейчас образ из нулевых. Накануне певица появилась в студии MTV в джинсовых ботфортах Versace и белой рубашке.
К слову, пользователи Сети не разделили восторга от образа, в котором Джей Ло появилась на публике после долгого отдыха на Багамах, где, кстати, отметила свой день рождения.
Стоит отметить, что Лопез совершенно игнорирует всю критику и зачастую выходит в свет в откровенных и экстравагантных нарядах, подчеркивающих ее эффектную фигуру, а также снимается для различных модных брендов.
К слову, пользователи Сети не разделили восторга от образа, в котором Джей Ло появилась на публике после долгого отдыха на Багамах, где, кстати, отметила свой день рождения.
«А я как раз думала, что со старыми джинсами сделать», «Единственное, что классно на этой фотке — крокодиловая сумка Hermes. Все остальное — кошмар!» — написали Интернет-пользователи.
Стоит отметить, что Лопез совершенно игнорирует всю критику и зачастую выходит в свет в откровенных и экстравагантных нарядах, подчеркивающих ее эффектную фигуру, а также снимается для различных модных брендов.