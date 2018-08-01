Оксану Фёдорову фанаты раскритиковали за «пластику»

Недавно Оксана Фёдорова опубликовала фотографию, на которой она позирует перед камерой лёжа в кровати. Поклонники заметили, что бывшая «Мисс Вселенной» чрезмерно увлеклась «пластикой» лица. Омолаживающие инъекции настолько изменили лицо Оксаны Фёдоровой, что они начали её сравнивать с героем романа «Человек, который смеётся».Подписчики раскритиковали телеведущую за то, что она уменьшила скулы, слишком увеличила губы и изменила овал лица. В комментариях к фотографии подписчики отметили, что звезда перекроила всё лицо, тем самым испортив свою красоту. Стоит отметить, что раньше Оксана Фёдорова не рисковала демонстрировать результаты пластики, прикрывая большую часть лица волосами.