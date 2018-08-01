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Оксану Фёдорову фанаты раскритиковали за «пластику»

Оксана Фёдорова, сражаясь с собственным возрастом, решила прибегнуть к помощи пластических хирургов. Однако фанаты телеведущей раскритиковали её за то, что она обратилась к хирургам, чтобы улучшить свою внешность.

Оксану Фёдорову фанаты раскритиковали за «пластику»


Недавно Оксана Фёдорова опубликовала фотографию, на которой она позирует перед камерой лёжа в кровати. Поклонники заметили, что бывшая «Мисс Вселенной» чрезмерно увлеклась «пластикой» лица. Омолаживающие инъекции настолько изменили лицо Оксаны Фёдоровой, что они начали её сравнивать с героем романа «Человек, который смеётся».

Подписчики раскритиковали телеведущую за то, что она уменьшила скулы, слишком увеличила губы и изменила овал лица. В комментариях к фотографии подписчики отметили, что звезда перекроила всё лицо, тем самым испортив свою красоту. Стоит отметить, что раньше Оксана Фёдорова не рисковала демонстрировать результаты пластики, прикрывая большую часть лица волосами.

Оксану Фёдорову фанаты раскритиковали за «пластику»
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 22:15
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