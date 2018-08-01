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Марина Африкантова задумалась об операции по увеличению груди

После похудения у участницы реалити-шоу «Дом-2» Марины Африкантовой уменьшился размер груди.

Марина Африкантова задумалась об операции по увеличению груди

В своем микроблоге звезда известной телестройки опубликовала пост, в котором решила поделиться с поклонниками результатами своего похудения. Девушка призналась, что довольно долго шла к своей цели, однако в конечном итоге обрела фигуру своей мечты.

Вот только Марина также отметила, что вместе с лишними килограммами пропали не только складки на животе, но и объем ее груди.

Девушка подчеркнула, что совершенно не переживала по этому поводу, пока недавно не встретила свою подругу, которая увеличила размер бюста. Марина осталась под впечатлением, и поделилась об этом с поклонниками.

«Вы не представляете, как же это красиво! Выглядит натурально, и при этом шикарный объем», - написала Африкантова.

Она также призналась, что взяла контакты специалиста и посмотрела его работы. По словам девушки – они безупречны. Теперь участница «Дома-2» записалась на прием к пластическому хирургу. Девушка заинтриговала фанатов, подписав под фото: «А вдруг решусь!».
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:00
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