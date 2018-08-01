Татьяна Мусульбес не хочет приглашать на свадьбу Дарью Друзьяк и Анастасию Кочервей

Несмотря на то, что времени осталось совсем немного, многие зрители и участники уверены, что подготовка к торжеству так и не началась. Не исключено, что секрет спокойствия будущих молодоженов таится в свадебном сертификате, так как многие услуги им будут представлены бесплатно, вероятно и организатор свадебной церемонии имеется, который на данный момент и занимается их делами за кадром.Однако участники «Дома-2» считают, что Литвинов и Мусульбес совершенно не волнуются, и это довольно подозрительно.Тем не менее, на самом деле молодые люди готовятся, по-своему переживают, и как и все их предшественники на проекте надеются своей свадьбой удивить всех телезрителей, коллег и ведущих реалити-шоу. Вот только свадьба Тани и Вити может быть испорчена.Во время обсуждения свадьбы выяснилось, что среди участников имеются те, кто не получит приглашения и будет вынужден остаться в периметре, в то время, как другие домовцы отправятся на торжество.Вероятнее всего в списке приглашенных не окажется Дарьи Друзьяк и Анастасии Кочервей. Таня переживает, что эти участницы «Дома-2» под действием горячительных напитков ведут себя не совсем адекватно, и тем самым могут испортить праздник.