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Татьяна Мусульбес не хочет приглашать на свадьбу Дарью Друзьяк и Анастасию Кочервей

До свадьбы участников «Дома-2» Татьяны Мусульбес и Виктора Литвинова осталось всего несколько дней. Поклонники телестройки смогут увидеть ее в эфире уже 18 августа.

Татьяна Мусульбес не хочет приглашать на свадьбу Дарью Друзьяк и Анастасию Кочервей

Несмотря на то, что времени осталось совсем немного, многие зрители и участники уверены, что подготовка к торжеству так и не началась. Не исключено, что секрет спокойствия будущих молодоженов таится в свадебном сертификате, так как многие услуги им будут представлены бесплатно, вероятно и организатор свадебной церемонии имеется, который на данный момент и занимается их делами за кадром.

Однако участники «Дома-2» считают, что Литвинов и Мусульбес совершенно не волнуются, и это довольно подозрительно.

Тем не менее, на самом деле молодые люди готовятся, по-своему переживают, и как и все их предшественники на проекте надеются своей свадьбой удивить всех телезрителей, коллег и ведущих реалити-шоу. Вот только свадьба Тани и Вити может быть испорчена.

Во время обсуждения свадьбы выяснилось, что среди участников имеются те, кто не получит приглашения и будет вынужден остаться в периметре, в то время, как другие домовцы отправятся на торжество.

Вероятнее всего в списке приглашенных не окажется Дарьи Друзьяк и Анастасии Кочервей. Таня переживает, что эти участницы «Дома-2» под действием горячительных напитков ведут себя не совсем адекватно, и тем самым могут испортить праздник.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:40
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