АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Дети Луны: Ставших жертвами мутации альбиносов люди считали пособниками Сатаны и пришельцами
EUR 73.07 USD 62.35
Курс валют на 01.08.2018

Небритый Андрей Малахов свел с ума поклонниц новым фото из бассейна

Телеведущий Андрей Малахов выложил в сеть фотографию, на которой он запечатлён в бассейне с отросшей бородой. Новый снимок телеведущего из бассейна буквально свел с ума поклонниц.

Небритый Андрей Малахов свел с ума поклонниц новым фото из бассейна


На опубликованной в Instagram фотографии 46-летний Андрей Малахов позирует на камеру, вынырнув из бассейна, демонстрируя свои накаченные бицепсы и небритое лицо. На новом снимке из бассейна телеведущий отлично выглядит, своей мужской внешностью он очаровал своих поклонниц.

В комментариях поклонницы Андрея Малахова засыпали его комплиментами, отмечая какой он брутальный красавец-мужчина. Некоторые фанатки телеведущего поинтересовались, где его супруга. За короткое время данный снимок Малахова посмотрели большое количество подписчиков, оставляя свои «лайки».
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 21:40
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Небритый Андрей Малахов свел с ума поклонниц
Волочкова пошла в храм в вечернем платье с голыми
В России появилась специальная версия кроссовера
В протопланетном диске звезды TW Гидры обнаружена
В Lenovo собираются выпустить 5G-смартфон быстрее
Алла Пугачева отправилась с семьей в Европу,
В Индии случайно нашли около 1000 военных ракет
Обновленный Mercedes-Benz X350dute появится на
Ученые определили причины увеличения мозга у
Певица Рианна стала первой темнокожей женщиной на
Светлана Лобода объявила о кастинге танцоров в
Белорусский МАЗ выпустит двух конкурентов для
Фанаты восхищены красотой сына Тарзана и Наташи
В РФ приехал обновленный кроссовер Hyundai Tucson
Обновленный MacBook Pro может выйти в свет летом
Марина Африкантова задумалась об операции по
Дженнифер Лопез появилась на публике в рубашке и
Татьяна Мусульбес не хочет приглашать на свадьбу
Затравленные хейтерами Аршавины ушли из Instagram
Абсолютно голая Мария Лиман поразила поклонников
Инсайдеры назвали модели флагманов-дебютантов
Специалисты успешно испытали возможности
Экс-любовница Ивана Краско поверила обману с
В болезни Романа Гриценко обвинили Ольгу Бузову
Ученые: Растительная пища помогает справиться со
«АвтоВАЗ» прекратит в октябре сборку седана
Очаровательный танец Лизы Галкиной умилил фанатов
Федор Смолов разбил в ДТП BMW M5 стоимостью в 9
С 1 августа в России вступает в силу ряд новых
Поклонники опасаются, если закроют «Дом-2» Курбан
Просмотреть все новости