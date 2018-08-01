Небритый Андрей Малахов свел с ума поклонниц новым фото из бассейна

На опубликованной в Instagram фотографии 46-летний Андрей Малахов позирует на камеру, вынырнув из бассейна, демонстрируя свои накаченные бицепсы и небритое лицо. На новом снимке из бассейна телеведущий отлично выглядит, своей мужской внешностью он очаровал своих поклонниц.В комментариях поклонницы Андрея Малахова засыпали его комплиментами, отмечая какой он брутальный красавец-мужчина. Некоторые фанатки телеведущего поинтересовались, где его супруга. За короткое время данный снимок Малахова посмотрели большое количество подписчиков, оставляя свои «лайки».