В России появилась специальная версия кроссовера Renault Kaptur

Сообщается, что новинка оснащена встроенным модулем связи 4G. Таким образом, при покупке Renault Kaptur Play пользователь бесплатно получит годовой интернет-трафик с лимитом 3 гигабайта в месяц.Ограниченная серия имеет красный кузов с черными и бежевыми элементами. Цвет будет зависеть от выбранной версии. Помимо красного покупатель сможет выбрать и другие расцветки. На колесах установлены 17-дюймовые диски, сделанные из легких сплавов. На крыльях автомобиля можно заметить логотип Play.Помимо этого в Kaptur Play имеются сенсоры дождя и света, круиз-контроль, система контроля климата в салоне, технология дистанционного запуска мотора Renault Start и противотуманные фары спереди кузова.