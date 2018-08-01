В России появилась специальная версия кроссовера Renault Kaptur
Стало известно, что на российском рынке появилась лимитированная версия кроссовера Renault Kaptur Play. Авто получило мультимедийную систему на базе Яндекс.Авто, а также ценник в 1 114 990 рублей.
Сообщается, что новинка оснащена встроенным модулем связи 4G. Таким образом, при покупке Renault Kaptur Play пользователь бесплатно получит годовой интернет-трафик с лимитом 3 гигабайта в месяц.
Ограниченная серия имеет красный кузов с черными и бежевыми элементами. Цвет будет зависеть от выбранной версии. Помимо красного покупатель сможет выбрать и другие расцветки. На колесах установлены 17-дюймовые диски, сделанные из легких сплавов. На крыльях автомобиля можно заметить логотип Play.
Помимо этого в Kaptur Play имеются сенсоры дождя и света, круиз-контроль, система контроля климата в салоне, технология дистанционного запуска мотора Renault Start и противотуманные фары спереди кузова.
Сообщается, что новинка оснащена встроенным модулем связи 4G. Таким образом, при покупке Renault Kaptur Play пользователь бесплатно получит годовой интернет-трафик с лимитом 3 гигабайта в месяц.
Ограниченная серия имеет красный кузов с черными и бежевыми элементами. Цвет будет зависеть от выбранной версии. Помимо красного покупатель сможет выбрать и другие расцветки. На колесах установлены 17-дюймовые диски, сделанные из легких сплавов. На крыльях автомобиля можно заметить логотип Play.
Помимо этого в Kaptur Play имеются сенсоры дождя и света, круиз-контроль, система контроля климата в салоне, технология дистанционного запуска мотора Renault Start и противотуманные фары спереди кузова.
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Добавил: Роман Мирный Сегодня, 21:00