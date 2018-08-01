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В протопланетном диске звезды TW Гидры обнаружена муравьиная кислота

По данным ресурса arXiv.org, астрономы смогли обнаружить муравьиную кислоту в протопланетном диске звезды TW Гидры. Это открытие было сделано с помощью телескопа ALMA. Таким образом, это первый случай обнаружения простейшей органики в околозвездном диске, и новые данные позволят больше узнать о процессе зарождения жизни во Вселенной.

В протопланетном диске звезды TW Гидры обнаружена муравьиная кислота


TW Гидры находится на расстоянии 194 световых лет от Земли. Возраст объекта не более 10 млн. лет, а масса составляет 0,7 солнечных. Вокруг звезды отчетливо видны газопылевые кольца, а это может указывать на процесс формирования планет вокруг светила.

Астрономы под руководством Сесиль Фавр решили сосредоточиться на поиске органики, чтобы разобраться в процессе зарождения планетной системы и жизни в системе TW Гидры. Ученые начали искать муравьиную кислоту HCOOH, поскольку это простейшая карбоновая кислота и одна из главных органических молекул. В ходе поисков удалось обнаружить это вещество.

Специалисты считают, что больше всего эта органическая молекула выделяется на расстоянии 200 а.е. от звезды TW Гидры. Тем не менее, пока что астрономы не смогли установить точную область системы, в которой рождается эта кислота.
 
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Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 20:40
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