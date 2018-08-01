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В Lenovo собираются выпустить 5G-смартфон быстрее всех

По словам вице-президента компании Lenovo Чана Чена, бренд должен представить свой 5G-смартфон быстрее всех других производителей. Кроме этого он также заявил, что аппарат получит новый процессор Qualcomm Snapdragon 855.

В Lenovo собираются выпустить 5G-смартфон быстрее всех


Чан Чен не раскрыл дату возможной презентации смартфона Lenovo со встроенной 5G-технологией. Однако, ранее редактор ресурса WinFuture Роланд Квандт заявлял, что процессор Snapdragon 855 уже мог оказаться на конвейере. Таким образом, вполне вероятно, что современный девайс китайского бренда может появиться еще до конца текущего года.

Не стоит забывать, что до Lenovo о разработке 5G-устройства сообщали такие производители как Samsung, Huawei, OnePlus и Oppo. В Huawei появление такого смартфона ожидают к третьему кварталу следующего года. В Samsung новинка, скорее всего, в лице Galaxy S10 будет представлена на MWC в феврале или марте.
 
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 20:20
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