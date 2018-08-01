В болезни Романа Гриценко обвинили Ольгу Бузову

«Я обошел его по всем позициям. Еще я почитал комментарии телезрителей, и они говорят, что Рома уже не тот, кем был раньше. Веселый, добрый парень – за это любил его зритель.. Сейчас Рома озлобленный, мнительный, самовлюбленный нарцисс. То ли Бузова надела на него корону, то ли сам проект сделал его королем, то ли он сам себя короновал. Самоназванная легенда, самопровозглашенная.. Появился король, а никто ему не говорит, что он гол», - написала Артем в личном микроблоге.

Ни для кого из преданных поклонников одного из самых популярных в России телепроектов не является секретом то, что не так давно Роман Гриценко и Артем Сорока неплохо общались. Ребят, некоторые участники «Дома-2», даже начали называть друзьями. Как бы то ни было, но продлилось это общение не очень долго, ведь на данным момент молодые люди прямо-таки не переносят общество друг друга.Стоит отметить, что заметное охлаждение в общении Романа и Артема наступило еще тогда, когда и Сорока, и Гриценко решили приударить за одной девушкой – Ириной Пинчук. А уж, когда обворожительная брюнетка и вовсе выделила Романа, то тогда терпение Артема лопнуло.Не единожды Сорока в открытую заявлял, что у Гриценко началась звездная болезнь, справиться с которой его коллеге будет явно очень тяжело. Тем не менее, Артем впервые набрался смелости, чтобы заявить, что знает человека, который виноват в поведении Романа.Несколько часов назад Сорока опубликовал у себя на страничке в социальной сети Инстаграм пост, в котором и пояснил преданным поклонникам, что же на самом деле и почему все это происходит именно с Гриценко.По словам Артема Сороки, корона у Романа Гриценко появилась из-за симпатии, которую он проявляет к прославленной поющей телеведущей Ольге Бузовой. Кроме того, участник указал на то, что именно отказ теледивы повлиял на его коллегу, ведь на данный момент он стал не только очень злым, но и постоянно недовольным чем-то.Опять-таки, Артем не исключает и тот факт, что Роман мог словить звезду только потому что является полноправным участником одного из самых скандальных проектов страны. Сорока убежден, что Гриценко нужно срочно показать его место, так как звездная болезнь участника может в результате привести к весьма тяжелым последствиям.