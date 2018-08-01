В Индии случайно нашли около 1000 военных ракет XVIII века

Как сообщает портал The Asian Age, Типу Султан возглавлял государство Майсур и активно боролся с англичанами. Известный в истории, как «Лев Майсура», этот мусульманский правитель зачастую применял самые передовые достижения военной техники. Доказательством его новаторских успехов и стали артефакты, обнаруженные недавно.К удивлению археологов, в ходе раскопок был найден целый склад боеприпасов. Точнее речь идет о боевых ракетах, которые представляли собой металлический цилиндр, заправленный порохом. Во время боевых действий такая ракета могла пролететь до 2 километров, отмечают специалисты.С легкой руки Типу Султана, подобную тактику позднее взяли на вооружение и сами англичане. Так, они разработали ракеты Конгрива, которыми была вооружена британская армия в XIX веке.