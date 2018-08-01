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В Индии случайно нашли около 1000 военных ракет XVIII века

Индийским археологам удалось сделать сенсационную находку. Случайно по время работ по чистке колодцев в штате Карнатака на свет были подняты около тысячи военных ракет, которые были сделаны в XVIII веке во время правления Типу Султана.

В Индии случайно нашли около 1000 военных ракет XVIII века

Как сообщает портал The Asian Age, Типу Султан возглавлял государство Майсур и активно боролся с англичанами. Известный в истории, как «Лев Майсура», этот мусульманский правитель зачастую применял самые передовые достижения военной техники. Доказательством его новаторских успехов и стали артефакты, обнаруженные недавно.

К удивлению археологов, в ходе раскопок был найден целый склад боеприпасов. Точнее речь идет о боевых ракетах, которые представляли собой металлический цилиндр, заправленный порохом. Во время боевых действий такая ракета могла пролететь до 2 километров, отмечают специалисты.

С легкой руки Типу Султана, подобную тактику позднее взяли на вооружение и сами англичане. Так, они разработали ракеты Конгрива, которыми была вооружена британская армия в XIX веке.
 
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В мире
Добавил: Ирина Семчишина Сегодня, 19:00
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