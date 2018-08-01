Обновленный Mercedes-Benz X350dute появится на рынке на 73 тысяч долларов
В декабре текущего года на рынок автомобилей выйдет обновленный Mercedes-Benz X350dute, который будут предлагать по цене 73 тысяч долларов. На данный момент разработчики проводят финальное тестирование новинки.
Известно, что автомобиль появится на рынке в двух модификациях. Первая версия будет работать на основе 3-литрового двигателя с мощностью 550 лошадиных сил. Также сюда установят 6-ступенчатую механическую коробку передач. Вторая модель – Power – обзаведется более мощным двигателем. В комплект войдут 19-дюймовые диски, система экстренного торможения, система контроля давления в шинах, круиз-контроль, камера заднего вида и многое другое.
Сообщается, что уже в конце будущей осени желающие смогут оформить заявки на предзаказ Mercedes-Benz X350dute. Также стоит отметить, что сейчас еще неизвестно, будет ли этот автомобиль продаваться на территории России.
Известно, что автомобиль появится на рынке в двух модификациях. Первая версия будет работать на основе 3-литрового двигателя с мощностью 550 лошадиных сил. Также сюда установят 6-ступенчатую механическую коробку передач. Вторая модель – Power – обзаведется более мощным двигателем. В комплект войдут 19-дюймовые диски, система экстренного торможения, система контроля давления в шинах, круиз-контроль, камера заднего вида и многое другое.
Сообщается, что уже в конце будущей осени желающие смогут оформить заявки на предзаказ Mercedes-Benz X350dute. Также стоит отметить, что сейчас еще неизвестно, будет ли этот автомобиль продаваться на территории России.
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Добавил: Роман Мирный Сегодня, 18:40