Ученые определили причины увеличения мозга у островных птиц

Особое внимание обратили исследователи на то, что в ходе эволюции, на островах крупные птицы мельчали, а мелкие наоборот, приобретали более крупные размеры, по сравнению с близкими материковыми родственниками. Только все изменения в размерах не повлияли на относительные размеры мозга.Согласно предположениям ученых, только эволюционные причины влияют на увеличение мозга. Согласно их высказываниям, условия жизни на островах менее предсказуемы, что требует от обитателей большего проявления возможностей к адаптации, сообщается на портале nplus1.ru, согласно результатам научной работы. Так же не исключается, что на развитие более крупного мозга, оказывают определенное влияние более длительные сроки жизни птиц в суровых условиях островов.