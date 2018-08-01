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Ученые определили причины увеличения мозга у островных птиц

Учеными каталонского Центра прикладных исследований экологии и лесопользования, принято решение по проведению исследований, направленных на решение вопроса, касающегося размера мозга птиц. Конкретно изучались причины увеличенного мозга у птиц, которые живут на океанических островах, по сравнению с меньшими размерами данного органа у птиц, живущих на материках, и как это влияет на развитие их интеллекта.

Особое внимание обратили исследователи на то, что в ходе эволюции, на островах крупные птицы мельчали, а мелкие наоборот, приобретали более крупные размеры, по сравнению с близкими материковыми родственниками. Только все изменения в размерах не повлияли на относительные размеры мозга.
Ученые определили причины увеличения мозга у островных птиц


Согласно предположениям ученых, только эволюционные причины влияют на увеличение мозга. Согласно их высказываниям, условия жизни на островах менее предсказуемы, что требует от обитателей большего проявления возможностей к адаптации, сообщается на портале nplus1.ru, согласно результатам научной работы. Так же не исключается, что на развитие более крупного мозга, оказывают определенное влияние более длительные сроки жизни птиц в суровых условиях островов.
 
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 18:20
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