Певица Рианна стала первой темнокожей женщиной на обложке Vogue
30-летняя американская певица Рианна стала первой темнокожей женщиной, чье фото появится на обложке журнала Vogue. Новый выпуск глянца выйдет в свет в первых числах сентября.
По сообщению таблоида CBS News, это достижение Рианны может войти в историю моды.
Сама певица тоже не стала скрывать от своих фанатов столь радостную новость и выложила новые снимки в Instagram.
Бровки-ниточки, сочная губная помада и необычный макияж: поклонники звезды поспешили выразить свое восхищение эффектным образом, к которому приложил руку лично главред журнала Эдвард Эннинфул. Стараниями эксперта моды, Рианна нарядилась в платье от Prada и перчатки Savage x Fenty, что позволило подчеркнуть ее стильную индивидуальность.
На других фото темнокожая красотка позирует в замысловатых нарядах, демонстрируя потрясающую фигуру. Фанаты, знающие, какой пышкой она была еще совсем недавно, буквально взвыли от восторга.
Напомним, что совсем недавно Рианна рассталась с миллиардером из Саудовской Аравии Хассаном Джамилем, с которым встречалась около полутора лет.