Певица Рианна стала первой темнокожей женщиной на обложке Vogue

По сообщению таблоида CBS News, это достижение Рианны может войти в историю моды.Сама певица тоже не стала скрывать от своих фанатов столь радостную новость и выложила новые снимки в Instagram.Бровки-ниточки, сочная губная помада и необычный макияж: поклонники звезды поспешили выразить свое восхищение эффектным образом, к которому приложил руку лично главред журнала Эдвард Эннинфул. Стараниями эксперта моды, Рианна нарядилась в платье от Prada и перчатки Savage x Fenty, что позволило подчеркнуть ее стильную индивидуальность.На других фото темнокожая красотка позирует в замысловатых нарядах, демонстрируя потрясающую фигуру. Фанаты, знающие, какой пышкой она была еще совсем недавно, буквально взвыли от восторга.Напомним, что совсем недавно Рианна рассталась с миллиардером из Саудовской Аравии Хассаном Джамилем, с которым встречалась около полутора лет.