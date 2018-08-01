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Певица Рианна стала первой темнокожей женщиной на обложке Vogue

30-летняя американская певица Рианна стала первой темнокожей женщиной, чье фото появится на обложке журнала Vogue. Новый выпуск глянца выйдет в свет в первых числах сентября.

Певица Рианна стала первой темнокожей женщиной на обложке Vogue

По сообщению таблоида CBS News, это достижение Рианны может войти в историю моды.

Сама певица тоже не стала скрывать от своих фанатов столь радостную новость и выложила новые снимки в Instagram.

Бровки-ниточки, сочная губная помада и необычный макияж: поклонники звезды поспешили выразить свое восхищение эффектным образом, к которому приложил руку лично главред журнала Эдвард Эннинфул. Стараниями эксперта моды, Рианна нарядилась в платье от Prada и перчатки Savage x Fenty, что позволило подчеркнуть ее стильную индивидуальность.

Певица Рианна стала первой темнокожей женщиной на обложке Vogue

На других фото темнокожая красотка позирует в замысловатых нарядах, демонстрируя потрясающую фигуру. Фанаты, знающие, какой пышкой она была еще совсем недавно, буквально взвыли от восторга.

Напомним, что совсем недавно Рианна рассталась с миллиардером из Саудовской Аравии Хассаном Джамилем, с которым встречалась около полутора лет.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Семчишина Сегодня, 18:00
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