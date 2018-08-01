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Светлана Лобода объявила о кастинге танцоров в России

Светлана Лобода ищет в России себе танцоров. В своём Instagram-аккаунте певица разместила объявление, в котором говорится о том, что в Москве 3 августа будет проходить кастинг.

Светлана Лобода объявила о кастинге танцоров в России


Известная украинская певица хочет набрать себе в команду российских танцоров. На кастинг всем желающим юношам необходимо явиться в спортивной одежде и кроссовках. Девушкам необходимо прийти на просмотр в топах, лосинах и на каблуках. Отборочный просмотр пройдёт по адресу: город Москва, улица Нижняя Сыромятническая, дом 11Б.

Совсем недавно Светлана Лобода родила вторую дочь, которой дала имя Тильда. В интервью с журналистами певица рассказала, что практически сразу же после родов она продолжила творческую деятельность, по этой причине её семейная жизнь немного пострадала.

Недавно Светлана Лобода вернулась домой после недельного отсутствия, малышка её попросту не узнала. Однако спустя 15 минут ребёнок понял, что перед ним её мама.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 17:40
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