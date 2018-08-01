Затравленные хейтерами Аршавины ушли из Instagram

Алиса Аршавина сообщила, что больше не будет выкладывать в Instagram фотографии своей семьи. Свое решение она объяснила нежеланием «читать гадости, переходящие все грани дозволенного».
Супруга известного российского футболиста не выдержала травли со стороны хейтеров.
Накануне Алиса Аршавина поделилась снимком, на котором Андрей Аршавин шагает по футбольному полю вместе с маленькой дочкой, оба одетые в одинаковую спортивную форму.
В комментарии к этому трогательному кадру молодая женщина принялась жаловаться на многочисленные нападки недоброжелателей, которые заставили ее попрощаться с такой замечательной соцсетью, как Instagram.
В адрес Алисы Аршавиной регулярно звучали обвинения в том, что именно ее стараниями Андрей Аршавин бросил свою прежнюю жену Юлию Барановскую. Мол, именно Алиса виновата в том, что трое детей растут без отца и даже не получают положенные по закону алименты.
Последний пост Алисы Аршавиной вызвал массу противоречивых откликов. Кто-то жалел ее, но злые языки снова и снова обвиняли ее в беспринципном адюльтере. А хейтеры посмеялись на тем, что уходя из Instagram, Аршавина «забыла» удалить профиль.
«На чужом несчастье счастья не построишь!!!!И тебя такое ждёт!!!»,» Бабуля, забыла профиль удалить», «Как ты к людям, так и тебе, бумеранг есть же ага?», «Мог бы с сыном так за ручку ходить... У новой жены Аршавина, как и у него самого нет мозгов, раз она пишет такую хрень...», - возмущаются в Сети.