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Затравленные хейтерами Аршавины ушли из Instagram

Алиса Аршавина сообщила, что больше не будет выкладывать в Instagram фотографии своей семьи. Свое решение она объяснила нежеланием «читать гадости, переходящие все грани дозволенного».

Затравленные хейтерами Аршавины ушли из Instagram

Супруга известного российского футболиста не выдержала травли со стороны хейтеров.

Накануне Алиса Аршавина поделилась снимком, на котором Андрей Аршавин шагает по футбольному полю вместе с маленькой дочкой, оба одетые в одинаковую спортивную форму.

В комментарии к этому трогательному кадру молодая женщина принялась жаловаться на многочисленные нападки недоброжелателей, которые заставили ее попрощаться с такой замечательной соцсетью, как Instagram.

Затравленные хейтерами Аршавины ушли из Instagram

В адрес Алисы Аршавиной регулярно звучали обвинения в том, что именно ее стараниями Андрей Аршавин бросил свою прежнюю жену Юлию Барановскую. Мол, именно Алиса виновата в том, что трое детей растут без отца и даже не получают положенные по закону алименты.

Последний пост Алисы Аршавиной вызвал массу противоречивых откликов. Кто-то жалел ее, но злые языки снова и снова обвиняли ее в беспринципном адюльтере. А хейтеры посмеялись на тем, что уходя из Instagram, Аршавина «забыла» удалить профиль.

«На чужом несчастье счастья не построишь!!!!И тебя такое ждёт!!!»,» Бабуля, забыла профиль удалить», «Как ты к людям, так и тебе, бумеранг есть же ага?», «Мог бы с сыном так за ручку ходить... У новой жены Аршавина, как и у него самого нет мозгов, раз она пишет такую хрень...», - возмущаются в Сети.

Всем подписчикам и не подписчикам хотим сказать спасибо за пребывание здесь. За очень приятные комментарии, за новые знакомства и, порой, необъективно оскорбительные, но наверное, на это тоже есть причины у людей. Но я и моя семья устали читать гадости, переходящие все грани дозволенного. Устала слышать, что мои дети выродки, я страшная, Андрей ужасный. На этом мы прощаемся со всеми вами. И этой прекрасной социальной сетью. Больше фото я выставлять не буду. Это было последним. И уходим жить своей семьёй. Ведь счастье любит тишину. Любите друг друга, и будьте верны прежде всего самим себе. С наилучшими пожеланиями, семья Аршавиных. Пап пошли......к маме 💗

Публикация от Алиса Аршавина (@alisia_arshavina)

 
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Общество
Добавил: Ирина Семчишина Сегодня, 15:15
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