Затравленные хейтерами Аршавины ушли из Instagram

«На чужом несчастье счастья не построишь!!!!И тебя такое ждёт!!!»,» Бабуля, забыла профиль удалить», «Как ты к людям, так и тебе, бумеранг есть же ага?», «Мог бы с сыном так за ручку ходить... У новой жены Аршавина, как и у него самого нет мозгов, раз она пишет такую хрень...», - возмущаются в Сети.



Супруга известного российского футболиста не выдержала травли со стороны хейтеров.Накануне Алиса Аршавина поделилась снимком, на котором Андрей Аршавин шагает по футбольному полю вместе с маленькой дочкой, оба одетые в одинаковую спортивную форму.В комментарии к этому трогательному кадру молодая женщина принялась жаловаться на многочисленные нападки недоброжелателей, которые заставили ее попрощаться с такой замечательной соцсетью, как Instagram.В адрес Алисы Аршавиной регулярно звучали обвинения в том, что именно ее стараниями Андрей Аршавин бросил свою прежнюю жену Юлию Барановскую. Мол, именно Алиса виновата в том, что трое детей растут без отца и даже не получают положенные по закону алименты.Последний пост Алисы Аршавиной вызвал массу противоречивых откликов. Кто-то жалел ее, но злые языки снова и снова обвиняли ее в беспринципном адюльтере. А хейтеры посмеялись на тем, что уходя из Instagram, Аршавина «забыла» удалить профиль.