Фанаты восхищены красотой сына Тарзана и Наташи Королёвой

Накануне Сергей Глушко опубликовал на своей странице в Instagram совместный снимок с сыном Архипом. От внешности молодого человека подписчики шоумена пришли в восторг. По мнению фолловёров, у Архипа внешность звезды и ему вполне можно сделать карьеру в кинематографе или на телевидении. Многие пользователи считают, что 16-летний сын затмил своего популярного отца.Однако поклонницы Тарзана не обошли вниманием и его, отметив, что рядом с сыном он выглядит скорее старшим братом, чем отцом. Однако подписчики Сергея Глушко не сошлись во мнении, на кого из родителей больше похож Архип. Фанаты разделились примерно на поровну – одни утверждали, что сын похож на отца, а другие нашли сходство с матерью. За короткое время фотография набрала большое количество комментариев и несколько тысяч «лайков».