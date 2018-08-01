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Фанаты восхищены красотой сына Тарзана и Наташи Королёвой

Поклонники Наташи Королёвой восхищены красотой их 16-летнего сына Архипа. Интернет-пользователи считают, что Архипа ждёт большое будущее, в какой-то степени подросток превосходит своего отца.

Фанаты восхищены красотой сына Тарзана и Наташи Королёвой


Накануне Сергей Глушко опубликовал на своей странице в Instagram совместный снимок с сыном Архипом. От внешности молодого человека подписчики шоумена пришли в восторг. По мнению фолловёров, у Архипа внешность звезды и ему вполне можно сделать карьеру в кинематографе или на телевидении. Многие пользователи считают, что 16-летний сын затмил своего популярного отца.

Однако поклонницы Тарзана не обошли вниманием и его, отметив, что рядом с сыном он выглядит скорее старшим братом, чем отцом. Однако подписчики Сергея Глушко не сошлись во мнении, на кого из родителей больше похож Архип. Фанаты разделились примерно на поровну – одни утверждали, что сын похож на отца, а другие нашли сходство с матерью. За короткое время фотография набрала большое количество комментариев и несколько тысяч «лайков».
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 17:00
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