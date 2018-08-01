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Очаровательный танец Лизы Галкиной умилил фанатов

Маленькая дочка Аллы Пугачевой и Максима Галкина снова очаровала публику. Прощаясь с Италией, Лизонька Галкина станцевала так мило, что Instagram буквально вскипел от восхищенных откликов.

Очаровательный танец Лизы Галкиной умилил фанатов

Звездное семейство два месяца провело на средиземноморском побережье, отдыхая и набираясь сил. Чтобы отметить приближающийся отъезд, Максим Галкин снял небольшой ролик о том, как им всем было хорошо.

В кадрах видео Лиза Галкина показала трогательный танец, и поклонники поспешили выразить восторг ее артистичностью, миловидностью и детской непосредственностью.

Под музыку Мадонны глава семейства также показал, как проходили эти летние месяцы. Лакомство шоколадом, романтические вечера с Примадонной, пляжные развлечения – пользователи могли лично убедиться, как запросто проводили время российские звезды.

«Аллочка, Максим! Какие вы чудесные, красивые!!!А Лиза - талант, умница!!!», «Куколка моя!!!Какая же она Сладкая Девочка!!! Расти здоровой и счастливой, пусть все твои мечты исполняются!!», «Лиза-просто принцесса- и никаких титулов ей не надо, поведение уже с детских лет говорит само за себя», - восхищаются в Сети.

Многие поблагодарили Максима Галкина за то, что его Instagram всегда излучает позитив, позволяя фанатам полюбоваться на будни именитой четы.
 
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ШоуБиз
Добавил: Ирина Семчишина Сегодня, 13:34
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