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Поклонники опасаются, если закроют «Дом-2» Курбан Омаров может бросить Ксению Бородину

У преданных фанатов ведущей «Дома-2» Ксении Бородиной появился повод для беспокойства, так как, по их мнению, брак звезды висит на волоске.

Поклонники опасаются, если закроют «Дом-2» Курбан Омаров может бросить Ксению Бородину

Поклонников теледивы не могло не взволновать известие о возможном закрытии реалити-шоу «Дом-2». Если верить информации, которая появилась на днях в СМИ, прямо через площадку реалити-шоу планируется строительство очередной автомагистрали. А значит все постройки, находящиеся в районе поселка Летова Роща, решено снести.

Пока одни взволнованы дальнейшим будущим любимого шоу, находятся и те, кто переживает за судьбу Ксении Бородиной. Они уверены, что Ксюша, как и другие наставники телестройки, рискует остаться без работы. Вот только, если у той же Ольги Бузовой и в отсутствии проекта дела обстоят хорошо, на иждивении Ксении находятся не только дети, но и супруг. Причем, он навряд ли выдержит безденежье жены.

Преданные поклонники всерьез переживают за брак Бородиной. Ведь мало кто сомневается, что уже привыкший жить за счет супруги и нисколько не стесняющийся статуса альфонса, Курбан Омаров может бросить Ксению. А Бородина может остаться без денег, мужа, да еще и с двумя дочками на руках.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:33
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