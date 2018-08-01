Поклонники опасаются, если закроют «Дом-2» Курбан Омаров может бросить Ксению Бородину

Поклонников теледивы не могло не взволновать известие о возможном закрытии реалити-шоу «Дом-2». Если верить информации, которая появилась на днях в СМИ, прямо через площадку реалити-шоу планируется строительство очередной автомагистрали. А значит все постройки, находящиеся в районе поселка Летова Роща, решено снести.Пока одни взволнованы дальнейшим будущим любимого шоу, находятся и те, кто переживает за судьбу Ксении Бородиной. Они уверены, что Ксюша, как и другие наставники телестройки, рискует остаться без работы. Вот только, если у той же Ольги Бузовой и в отсутствии проекта дела обстоят хорошо, на иждивении Ксении находятся не только дети, но и супруг. Причем, он навряд ли выдержит безденежье жены.Преданные поклонники всерьез переживают за брак Бородиной. Ведь мало кто сомневается, что уже привыкший жить за счет супруги и нисколько не стесняющийся статуса альфонса, Курбан Омаров может бросить Ксению. А Бородина может остаться без денег, мужа, да еще и с двумя дочками на руках.