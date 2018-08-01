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Волочкова пошла в храм в вечернем платье с голыми плечами

Анастасия Волочкова в очередной раз спровоцировала большой общественный скандал, когда решила помолиться в храме. Ее религиозный порыв в Сети не оценили, обратив внимание на неподобающий для этого наряд.

Волочкова пошла в храм в вечернем платье с голыми плечами

На днях эпатажная балерина поделилась в Instagram фотографией, сделанной возле церкви Святой Матроны.

На снимке Анастасия Волочкова позирует в томной позе и длинном платье с тигриным принтом. Оголенные плечи, вырез на груди, и только приспущенный на шею платок намекает на то, что перед зрителем стоит верующая женщина, которая собралась в храм.

Комментируя фото, Волочкова сообщила своим фолловерам, что она помолилась за них, попутно пожелав добра и любви. Но в ответ посыпалось множество негативных откликов.

Большинство решили, что посещать церковь нужно в менее вызывающем наряде. Хейтеры с огромным изумлением заметили, что балерина не стала показывать свой знаменитый шпагат.

«Или крестик сними, или трусы надень! Если ты вообще понимаешь о чём я, святоша ты наша лицемерная...», «Ага! Так и представляем вас перед иконой с молитвой: Сохрани, оспади, поголовье подписчиков инстаграма моего и даруй его приумножение, аминь!)))))», «Шпагата в храме не будет?» - критикуют в Сети.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Ирина Семчишина Сегодня, 21:20
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