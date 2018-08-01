В РФ приехал обновленный кроссовер Hyundai Tucson 2019

Обновленная версия Hyundai Tucson 2019 доступна в шести комплектациях: High-Tech plus, High-Tech, Dynamic, Lifestyle, Family, Primary. Моторная гамма представлена бензиновыми старыми силовыми агрегатами. Первый двухлитровый мотор на 150 л.с. доступен в базовых вариациях, сочетаясь с передним приводом. Турбированная 1,6-литровая силовая установка на 177 л.с. доступна непосредственно в топовых комплектациях, оснащаемых полным приводом. На рынке РФ Hyundai Tucson предложен с двухлитровым дизелем на 185 л.с. Такой двигатель доступен в дорогих вариациях, сочетаясь с 6-скоростным новым «автоматом». Рестайлинговая версия Hyundai Tucson поучила внешние изменения, доработки в салоне.В экстерьере изменились задние фонари, головная оптика, задний и передний бамперы, радиаторная решетка. В салоне имеется дополнительный монитор мультимедийной системы, видоизмененные дефлекторы обдува, центральная консоль. В обновленной версии кроссовер Hyundai Tucson представят в конце месяца во время московского автосалона.