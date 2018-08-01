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В РФ приехал обновленный кроссовер Hyundai Tucson 2019

На отечественный рынок выходит рестайлинговая версия Hyundai Tucson. Авто расцениваются от 1 469 000 до 2 139 000 руб.

В РФ приехал обновленный кроссовер Hyundai Tucson 2019


Обновленная версия Hyundai Tucson 2019 доступна в шести комплектациях: High-Tech plus, High-Tech, Dynamic, Lifestyle, Family, Primary. Моторная гамма представлена бензиновыми старыми силовыми агрегатами. Первый двухлитровый мотор на 150 л.с. доступен в базовых вариациях, сочетаясь с передним приводом. Турбированная 1,6-литровая силовая установка на 177 л.с. доступна непосредственно в топовых комплектациях, оснащаемых полным приводом. На рынке РФ Hyundai Tucson предложен с двухлитровым дизелем на 185 л.с. Такой двигатель доступен в дорогих вариациях, сочетаясь с 6-скоростным новым «автоматом». Рестайлинговая версия Hyundai Tucson поучила внешние изменения, доработки в салоне.

В экстерьере изменились задние фонари, головная оптика, задний и передний бамперы, радиаторная решетка. В салоне имеется дополнительный монитор мультимедийной системы, видоизмененные дефлекторы обдува, центральная консоль. В обновленной версии кроссовер Hyundai Tucson представят в конце месяца во время московского автосалона.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 16:40
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