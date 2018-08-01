Обновленный MacBook Pro может выйти в свет летом 2019 года

Итак, обновленный MacBook Pro будет оснащен процессором Intel последнего поколения. Большим преимуществом станет и быстрый SSD, позволяющий значительно увеличить производительность модели и скорость работы на ней.Инновационная технология True Tone позволила улучшить качество дисплея, а модернизация клавиатуры обеспечит комфортную работу пользователя.Эксперты уточнили, что гаджет с сенсорной панелью будет продаваться по цене своего предшественника (1.7 тысячи долларов в базовой комплектации). Но если сенсор будет заменен на более продвинутые элементы, стоимость нового MacBook Pro возрастет.Опрос владельцев прежних моделей MacBook Pro позволил разработчикам определиться с наиболее востребованными функциями гаджета. Например, многие попросили, чтобы ноутбук был оснащен максимально возможным количеством разъемов и портов. Другие отметили необходимость повышения качества звука, дисплея и сенсорной панели.