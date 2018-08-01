Обновленный MacBook Pro может выйти в свет летом 2019 года
Всемирно известный гигант компьютерной техники Apple может выпустить в продажу обновленный MacBook Pro уже летом следующего года. Эксперты уже обсуждают некоторые технические новшества обновленного ноутбука, попутно выясняя пожелания владельцев предыдущих моделей.
Итак, обновленный MacBook Pro будет оснащен процессором Intel последнего поколения. Большим преимуществом станет и быстрый SSD, позволяющий значительно увеличить производительность модели и скорость работы на ней.
Инновационная технология True Tone позволила улучшить качество дисплея, а модернизация клавиатуры обеспечит комфортную работу пользователя.
Эксперты уточнили, что гаджет с сенсорной панелью будет продаваться по цене своего предшественника (1.7 тысячи долларов в базовой комплектации). Но если сенсор будет заменен на более продвинутые элементы, стоимость нового MacBook Pro возрастет.
Опрос владельцев прежних моделей MacBook Pro позволил разработчикам определиться с наиболее востребованными функциями гаджета. Например, многие попросили, чтобы ноутбук был оснащен максимально возможным количеством разъемов и портов. Другие отметили необходимость повышения качества звука, дисплея и сенсорной панели.