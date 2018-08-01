Инсайдеры назвали модели флагманов-дебютантов второго полугодия 2018 года

Meizu 16 презентуют 8 августа, Samsung Galaxy Note 9 - 9 августа. Поздней стартуют продажи версий Smartisan Pro 3, OPPO R17, 360 N7 Pro. В сентябре должны выпустить LG V40 ThinQ. На октябрь-ноябрь могут передвинуть премьеру новых iPhone 9, iPhone 9 Plus, вследствие проблем с поставщиком экранов ЖК. Новинка Mi MIX 2, получившая улучшенный дизайн, традиционно будет представлена в сентябре или октябреXiaomi представит свою новинку традиционно – в сентябре либо октябре. Речь идет о Mi MIX 2 с улучшенным дизайном. Версии Google Pixel 3, Pixel 3 XL представят официально в сентябре или октябре. Между тем серия Nubia Z19/ Huawei Mate 20, куда входят Mate 20 , а также Mate 20 Pro, представят в середине октября. OnePlus в середине ноября может анонсировать OnePlus 6T. В это же время должен появиться Honor V11. При этом флагман 360 N8 выпустят к середине декабря. Honor собирается представить Honor Magic 2 как приемника Honor Magic, анонсированного в декабре 2016 года. Версии Vivo X22 либо Xplay7 дебютируют к концу текущего года.В списке новинок также значатся Moto Z3. XZ3 Premium, Xperia XZ3 Compact, Sony Xperia XZ3, Razer Phone 2, Nokia A1 Plus, Nokia 9.