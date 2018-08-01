«Дом-2» жил, живет и будет жить»: Андрей Черкасов успокоил фанатов, переживающих из-за слухов о закрытии реалити-шоу

«Дом-2» жил, живет и будет жить», - подчеркнул ведущий «Дома-2» в ответ на все вопросы о закрытии телепроекта.

Известие о том, что телепроект находится на грани закрытия, не могло не вызвать переживаний в рядах преданных фанатов. Напоминаем, что вот уже несколько дней на просторах Сети обсуждают строительство магистрали, которая должна проходить прямо по территории Поляны реалити-шоу.К слову, поклонников уже попытались успокоить организаторы шоу, ссылаясь на договор с подрядчиком. А сейчас все точки над «I» расставил и один из ведущих Андрей Черкасов.Судя по видео-обращению мужчины, подписчики атаковали его Директ вопросами о закрытии «Дома-2». Вот только, по словам наставника телестройки, поводов для переживаний нет. Черкасов не стал утаивать, что все разговоры о сносе «Дома-2» не более, чем попытка «хайпануть» на этой новости. После чего Андрей отказался дальше «мусолить» уже надоевшую тему.Тем не менее, в своем обращении Черкасов также отметил, что руководство шоу дало ему задание присматривать площадку в Италии. Судя по всему, вероятно, привычная всем съемочная площадка «Дома-2» может в скором времени переместиться на итальянскую землю.