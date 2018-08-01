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Ученые: Растительная пища помогает справиться со стрессом

Зарубежные диетологи заявили, что растительная пища поможет справиться со стрессом. Регулярное употребление продуктов растительного происхождения благотворно отражается на психологической стабильности индивидуума.

Ученые: Растительная пища помогает справиться со стрессом

Исследования проводились на базе научного центра Teagasc Food Research Center, специалисты которого изучали влияние рациона питания на поведение человека в стрессовых ситуациях. В итоге оказалось, что пациенты, перешедшие на растительное питание (70% в рационе), на 90% стали ощущать себя лучше.

Большим плюсом такого питания была названа быстрое усвоение растительной пищи, ускорение обмена веществ, когда полученная энергия тратится на активную жизнедеятельность, но не на отложение жира.

Польза растительной пищи объясняется содержанием в ей клетчатки, которая благотворно отражается на работе большинства внутренних органов, включая мозг. Меню с овощными и зерновыми продуктами позволяет снизить психологическую нагрузку, после чего человек ощущает комфорт даже при стрессе.

Кроме этого, растительная пища положительно отразится и на фигуре, позволяя оперативно избавиться от лишних килограмм.
 
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Наука
Добавил: Ирина Семчишина Сегодня, 14:00
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