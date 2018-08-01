АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Дети Луны: Ставших жертвами мутации альбиносов люди считали пособниками Сатаны и пришельцами
EUR 73.07 USD 62.35
Курс валют на 01.08.2018

«АвтоВАЗ» прекратит в октябре сборку седана Nissan Almera в Ижевске

Японская компания Nissan в октябре планирует прекратить выпуск в России седана Almera. Производитель хочет сконцентрироваться в дальнейшем на более перспективном сегменте SUV.

«АвтоВАЗ» прекратит в октябре сборку седана Nissan Almera в Ижевске


Представители компании отмечают, что количество транспортных средств на центральном складе окажется к концу октября достаточным, чтобы удовлетворить спрос до весны будущего года, если популярность данного авто сохранится на уровне который наблюдается в настоящее время. В России стратегия развития Nissan предусматривает укрепление позиции автобренда в классе кроссоверов, а также внедорожников. Стоит отметить, что слухи касательно прекращения производства Nissan Almera на территории РФ появились впервые около года назад.

Японская компания в марте прошедшего года приостановила собирать седан Sentra в рамках Ижевского автозавода LADA. Данное решение объясняется достаточным объёмом транспортных средств для обеспечения спроса на авто на несколько месяцев вперёд. В то время сообщали, что восстановление выпуска авто будет зависеть от реализаций модели.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Авто
Добавил: tantan61 Сегодня, 13:45
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Затравленные хейтерами Аршавины ушли из Instagram
Абсолютно голая Мария Лиман поразила поклонников
Инсайдеры назвали модели флагманов-дебютантов
Специалисты успешно испытали возможности
Экс-любовница Ивана Краско поверила обману с
В болезни Романа Гриценко обвинили Ольгу Бузову
Ученые: Растительная пища помогает справиться со
«АвтоВАЗ» прекратит в октябре сборку седана
Очаровательный танец Лизы Галкиной умилил фанатов
Федор Смолов разбил в ДТП BMW M5 стоимостью в 9
С 1 августа в России вступает в силу ряд новых
Поклонники опасаются, если закроют «Дом-2» Курбан
Ученые обнаружили в свойствах наночастиц
Четверть внедорожников Chevrolet Niva в России
Ученые определили особенность растительного масла
«Дом-2» жил, живет и будет жить»: Андрей Черкасов
«Обедают в забегаловках»: хейтеры снова обвинили
Автобус с участниками «Дома-2» чуть не сбил
Саша Черно недоумевает, почему зрители «Дома-2»
Рита Дакота о видео в бикини: «Я поправилась
«Плоская, как доска»: Откровенные фото Натальи
Дмитрий Дмитренко заявил, что именно Ольга
Эксперты: Различия в социальном статусе и
Алиану Устиненко заметили в гостиничном номере
Саша Черно из «Дома-2» внезапно начала худеть
Виталий Милонов назвал Ольгу Бузову «порождением
Ольга Бузова вместе с рэпером Витей АК-47
Синицы показали свое мастерство в организации
«Главное — верить в любовь»: Ксения Собчак
Дрессировщика Аскольда Запашного выписали из
Просмотреть все новости