«АвтоВАЗ» прекратит в октябре сборку седана Nissan Almera в Ижевске

Представители компании отмечают, что количество транспортных средств на центральном складе окажется к концу октября достаточным, чтобы удовлетворить спрос до весны будущего года, если популярность данного авто сохранится на уровне который наблюдается в настоящее время. В России стратегия развития Nissan предусматривает укрепление позиции автобренда в классе кроссоверов, а также внедорожников. Стоит отметить, что слухи касательно прекращения производства Nissan Almera на территории РФ появились впервые около года назад.Японская компания в марте прошедшего года приостановила собирать седан Sentra в рамках Ижевского автозавода LADA. Данное решение объясняется достаточным объёмом транспортных средств для обеспечения спроса на авто на несколько месяцев вперёд. В то время сообщали, что восстановление выпуска авто будет зависеть от реализаций модели.