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«Обедают в забегаловках»: хейтеры снова обвинили Викторию Романец и Антона Гусева во лжи о своей финансовой успешности

На днях, кричащих о богатстве и успешной жизни, Антона Гусева и Викторию Романец снова вывели на чистую воду.

«Обедают в забегаловках»: хейтеры снова обвинили Викторию Романец и Антона Гусева во лжи о своей финансовой успешности

Несмотря на насмешки антифанатов, известные экс-участники реалити-шоу «Дом-2» Вика Романец и Антон Гусев продолжают хвастаться своим мнимым благосостоянием. В микроблогах супругов то и дело появляются фото, на которых молодые люди ужинают в дорогих ресторанах или же отдыхают на фешенебельных курортах. Вот только никто давно не сомневается, что все это лишь попытки пустить «пыль в глаза» подписчикам.

Лучшим доказательством тому, что супруги врут о деньгах, стал свежий снимок, который тайно сделали посетители торгового центра. Судя по всему, все фотографии в модных столичных ресторанах в самом деле сделаны только для публики. В то время, как на самом деле, Антон и Вика предпочитают обедать в обычных забегаловках.

«Обедают в забегаловках»: хейтеры снова обвинили Викторию Романец и Антона Гусева во лжи о своей финансовой успешности

Не смогли Интернет-пользователи не отметить и того факта, что экс-участники телестройки лукавят и по поводу внешности. Так, например, накаченный Антон Гусев в настоящей жизни выглядит тощим. А вот стройная Романец на случайном снимке смотрится явно крупнее мужа.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:20
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