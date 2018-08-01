«Обедают в забегаловках»: хейтеры снова обвинили Викторию Романец и Антона Гусева во лжи о своей финансовой успешности

Несмотря на насмешки антифанатов, известные экс-участники реалити-шоу «Дом-2» Вика Романец и Антон Гусев продолжают хвастаться своим мнимым благосостоянием. В микроблогах супругов то и дело появляются фото, на которых молодые люди ужинают в дорогих ресторанах или же отдыхают на фешенебельных курортах. Вот только никто давно не сомневается, что все это лишь попытки пустить «пыль в глаза» подписчикам.Лучшим доказательством тому, что супруги врут о деньгах, стал свежий снимок, который тайно сделали посетители торгового центра. Судя по всему, все фотографии в модных столичных ресторанах в самом деле сделаны только для публики. В то время, как на самом деле, Антон и Вика предпочитают обедать в обычных забегаловках.Не смогли Интернет-пользователи не отметить и того факта, что экс-участники телестройки лукавят и по поводу внешности. Так, например, накаченный Антон Гусев в настоящей жизни выглядит тощим. А вот стройная Романец на случайном снимке смотрится явно крупнее мужа.