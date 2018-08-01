Саша Черно недоумевает, почему зрители «Дома-2» так ее не любят
Одна из самых эпатажных участниц самой популярной телестройки страны опубликовала в своем микроблоге пост, в котором высказала свое недоумение из-за ненависти зрителей «Дома-2».
По словам Саши, стоило ей только появиться в эфире, как на нее тут же обрушилась масса критики от пользователей Сети. Девушка поинтересовалась у подписчиков, за что они так не любят человека, которого не знают, отметив этим человеком себя.
«Что с вами происходит? За что можно так ненавидеть человека, которого вы не знаете? Вы в своём уме?» - написала Черно на своей страничке Инстаграм.
Также скандальная участница назвала всех злопыхателей больными людьми. По ее словам, другими словами хейтеров описать нельзя. Саша пожелала всем недовольным побольше счастья и душевного здоровья.