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Саша Черно недоумевает, почему зрители «Дома-2» так ее не любят

Одна из самых эпатажных участниц самой популярной телестройки страны опубликовала в своем микроблоге пост, в котором высказала свое недоумение из-за ненависти зрителей «Дома-2».

Саша Черно недоумевает, почему зрители «Дома-2» так ее не любят

По словам Саши, стоило ей только появиться в эфире, как на нее тут же обрушилась масса критики от пользователей Сети. Девушка поинтересовалась у подписчиков, за что они так не любят человека, которого не знают, отметив этим человеком себя.

«Что с вами происходит? За что можно так ненавидеть человека, которого вы не знаете? Вы в своём уме?» - написала Черно на своей страничке Инстаграм.

Также скандальная участница назвала всех злопыхателей больными людьми. По ее словам, другими словами хейтеров описать нельзя. Саша пожелала всем недовольным побольше счастья и душевного здоровья.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:00
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