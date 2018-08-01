Саша Черно недоумевает, почему зрители «Дома-2» так ее не любят

«Что с вами происходит? За что можно так ненавидеть человека, которого вы не знаете? Вы в своём уме?» - написала Черно на своей страничке Инстаграм.

По словам Саши, стоило ей только появиться в эфире, как на нее тут же обрушилась масса критики от пользователей Сети. Девушка поинтересовалась у подписчиков, за что они так не любят человека, которого не знают, отметив этим человеком себя.Также скандальная участница назвала всех злопыхателей больными людьми. По ее словам, другими словами хейтеров описать нельзя. Саша пожелала всем недовольным побольше счастья и душевного здоровья.