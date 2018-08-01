Рита Дакота о видео в бикини: «Я поправилась из-за гормональных препаратов»

«Я писала недавно в «Инсте», что за последний месяц из-за гормональных препаратов поправилась на шесть кг. Советуюсь с подписчицами, что с этим делать, и было ли у них такое», - написала Рита Дакота в комментариях под провокационным видеороликом.

«Прекращай оправдывать себя! Все мы хорошо знаем, что все знаменитости активно пользуются фотошопом! Америку ты нам не открыла!», - написал один из злопыхателей Риты Дакоты в социальной сети Инстаграм.



Ни для кого не является секретом, что Рита Дакота не так давно впервые познала радость материнства. Знаменитость подарила своему любимому супругу Владу Соколовскому дочь, которую звездное семейство назвало Мией.Певица не скрывала, что за время беременности очень поправилась. Звезда набрала лишних восемнадцать килограммов. Несмотря на то, что после рождения малышки, по мнению многих фанатов Дакоты, Рита пришла в форму, исполнительница не единожды подчеркивала, что до идеального тела ей нужно сбросить еще шесть килограм, как минимум.С недавних пор Рита Дакота является лицом бренда купальников и нижнего белья. На данный момент знаменитость довольно часто демонстрирует у себя на страничке в социальной сети Инстаграм огромнейшее количество фотографий в бикини. На всех снимках тело певицы выглядит идеальным: плоский животик, тонкая талия, красивые руки, стройные бедра – мечта каждой молодой мамочки.Правда, на днях в Сети появился видеоролик, на котором хорошо видно, что тело Риты Дакоты, на самом деле, выглядит далеко не так, как звезда вовсю демонстрирует в личном микроблоге. Стоит отметить, что знаменитость очень возмутило то, что ее снимали без предупреждения, однако поспешила оправдаться перед фанатами по поводу изменений ее тела не в лучшую сторону.Нужно сказать, что многие преданные поклонники певицы принялись активно заступаться за свою любимицу. Одни за другим они начали заявлять, что Рита Дакота является таким же человеком, как и все, поэтому имеет полное право быть не такой идеальной, как многим того хотелось бы.Как бы то ни было, но и без недоброжелателей не обошлось. Антифанаты Риты заявили, что знаменитость является медийной личностью, которая уж явно должна быть готова ко всему, в том числе и к шустрым папарации, прячущимся за тем или иным углом.