Дмитрий Дмитренко заявил, что именно Ольга Рапунцель должна победить в конкурсе «Человек года»

«Мы надеемся только на себя. Я безумно хочу, чтобы выиграла моя жена. Я буду всеми силами стараться, чтобы она что-то получила. Я понял, что лучше просто жить своей жизнью. Выиграем — хорошо, не выиграем — сами добьемся», — отметил Дмитренко.

Молодой человек уверен, что именно Ольга Рапунцель достойна выиграть в конкурсе, к тому же победа может послужить началом для их большого семейного счастья. Супруги невероятно сильно хотят получить жилплощадь в столице и ради этого готовы на многое.Не так давно Ольга поругалась со своей младшей сестрой Аленой Савкиной, заявив, что та забеременела намеренно и притворяется несчастной, лишь бы заполучить квартиру. Однако, не прошло и нескольких недель, как сама Рапунцель размечталась о победе, а ее супруг Дима Дмитренко грозится сделать все, чтобы обеспечить для этого все условия.По словам мужчины, сейчас на реалити-шоу практически нет искренних участников, все строят отношения из-за звездности или призов. Однако им, как двум единственным искренним влюбленным, будет невероятно обидно, если заветная квартира достанется непорядочным людям.Зрители «Дома-2» уже высказали немало критики в адрес «брендов» проекта и заверили, что они тоже постараются сделать все, чтобы квартира не досталась ненавистному семейству. На удивление даже наличие дочери Василисы не вызывает у поклонников телестройки умиления или желания помочь семейству.