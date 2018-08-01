Эксперты: Различия в социальном статусе и политических взглядах поощряют параноидальное мышление

Паранойя – это склонность предполагать, что другие люди пытаются навредить вам, когда их фактические мотивации неясны, и эта тенденция возрастает при взаимодействии с кем-то более высокого социального статуса или противоположных политических убеждений, согласно исследованию, опубликованному сегодня в «Royal Society Open Science».«Быть настороже к социальной опасности – ключ к выживанию, но наши результаты показывают, что только социальная разница побуждает нас думать, что другой человек хочет навредить нам», – сказал старший автор исследования профессор Ничола Райхайни (UCL Psychology & Language Sciences).«Интенсивная паранойя – симптом расстройства психического здоровья, более распространенный среди людей, которые идентифицируют себя ниже остальных по социальному рангу. Мы считаем, что результаты работы могут пролить свет на то, почему паранойя более распространена среди тех, кто борется за каждый шаг на социальной лестнице», – добавила эксперт.2030 человек приняли участие в онлайн-эксперименте, в рамках которого они были связаны с другим человеком и получали денежную сумму. В преддверии эксперимента все участники сообщили о типичном уровне параноидального мышления, заполнив вопросник, а также собственном социальном статусе (по их мнению) и политической принадлежности по либерально-консервативному спектру. Затем участников соединили с кем-то из более высокого, низкого или равносильного социального статуса или с кем-то, кто имел похожие или противоположные политические убеждения.В каждой паре один человек решал, разделить деньги 50-50 или оставить все себе. Затем другой человек оценивал, насколько решение мотивировано личным интересом решающего лица.Люди, кто были связаны с кем-то с более высоким социальным статусом или с другими политическими убеждениями, чаще принимали решение, мотивированное желанием причинить партнеру вред. Напротив, социальные различия не влияли на предположения людей касательно приверженности партнера своим интересам.«Наши результаты показывают, что люди, которые борются с высоким уровнем паранойи, настроены на социальные различия, несмотря на то, что иногда кажется, будто они неправильно воспринимают социальный мир. Данное исследование может помочь нам понять, как невыгодное положение влияет на некоторые из самых серьезных проблем психического здоровья», – сказал соавтор доктор Воган Белл (UCL Psychiatry).