Четверть внедорожников Chevrolet Niva в России берут в кредит

Данное исследвние проведено агентством «АВТОСТАТ» согласно итогов первых шести месяцев текущего года. Эксперты исследовали реализации Chevrolet Niva на територии РФ согласно итогов первого полугодия. Эксперты смогли выяснить, что в кредит было приобретено 23,15 процентов транспортных средств. При этом количество кредитов на версию увеличилось на 4,7 процента по сравнению с первым полугодием прошлого года. Автоэкспертами отмечается, что доля авто приобретенных в кредит по прежнему величивается , так как совместным предприятием GM-АВТОВАЗ продолжается развитие кредитных программ, привлекая новых потенциальных банковских партнеров.Автопроизводителем предлагается совмещение выгодных акций и предложений с кредитными программами. Согласно итогам первых 6 месяцев текущего года в России реализовали 14 203 кроссоверов Chevrolet Niva. На рынке версию предлагают от 623 000 руб.