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Четверть внедорожников Chevrolet Niva в России берут в кредит

Эксперты провели мониторинг реализаций внедорожника Chevrolet Niva на территории РФ, придя к выводу, что 23,15 процента выкупили в кредит.

Четверть внедорожников Chevrolet Niva в России берут в кредит


Данное исследвние проведено агентством «АВТОСТАТ» согласно итогов первых шести месяцев текущего года. Эксперты исследовали реализации Chevrolet Niva на територии РФ согласно итогов первого полугодия. Эксперты смогли выяснить, что в кредит было приобретено 23,15 процентов транспортных средств. При этом количество кредитов на версию увеличилось на 4,7 процента по сравнению с первым полугодием прошлого года. Автоэкспертами отмечается, что доля авто приобретенных в кредит по прежнему величивается , так как совместным предприятием GM-АВТОВАЗ продолжается развитие кредитных программ, привлекая новых потенциальных банковских партнеров.

Автопроизводителем предлагается совмещение выгодных акций и предложений с кредитными программами. Согласно итогам первых 6 месяцев текущего года в России реализовали 14 203 кроссоверов Chevrolet Niva. На рынке версию предлагают от 623 000 руб.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 13:15
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