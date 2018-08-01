Ученые определили особенность растительного масла защищать от смертельных инфекций

Так же указывается, что указанное масло прекрасное средство, которое можно использовать для обработки рабочих поверхностей промышленных резервуаров, используемых в пищевом производстве. При этом создается специальный слой, свойства которого препятствуют размножению бактерий в условиях образованных микротрещин. Так заявляют авторы исследований, которые затронули очень серьезную повседневную проблему.Обстоятельства складываются так, что ежегодно, в США умирают до трех тысяч человек, по причине пищевых отравлений, которые связаны с неправильной технологией обработки действующего промышленного оборудования. Так же сообщается, что способности растительного масла еще и существенно защищают от многих опасных инфекций.