Ученые определили особенность растительного масла защищать от смертельных инфекций
Канадским ученым удалось выяснить, что при ежедневном использовании обычного остава растительного масла, можно отлично дезинфицировать любые металлические поверхности, при этом уничтожаются все присутствующие на поверхностях бактерии. Информация из сообщений, опубликованных в издании Science Alert.
Так же указывается, что указанное масло прекрасное средство, которое можно использовать для обработки рабочих поверхностей промышленных резервуаров, используемых в пищевом производстве. При этом создается специальный слой, свойства которого препятствуют размножению бактерий в условиях образованных микротрещин. Так заявляют авторы исследований, которые затронули очень серьезную повседневную проблему.
Обстоятельства складываются так, что ежегодно, в США умирают до трех тысяч человек, по причине пищевых отравлений, которые связаны с неправильной технологией обработки действующего промышленного оборудования. Так же сообщается, что способности растительного масла еще и существенно защищают от многих опасных инфекций.