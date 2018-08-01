АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Дети Луны: Ставших жертвами мутации альбиносов люди считали пособниками Сатаны и пришельцами
EUR 73.07 USD 62.35
Курс валют на 01.08.2018

Ученые определили особенность растительного масла защищать от смертельных инфекций

Канадским ученым удалось выяснить, что при ежедневном использовании обычного остава растительного масла, можно отлично дезинфицировать любые металлические поверхности, при этом уничтожаются все присутствующие на поверхностях бактерии. Информация из сообщений, опубликованных в издании Science Alert.

Так же указывается, что указанное масло прекрасное средство, которое можно использовать для обработки рабочих поверхностей промышленных резервуаров, используемых в пищевом производстве. При этом создается специальный слой, свойства которого препятствуют размножению бактерий в условиях образованных микротрещин. Так заявляют авторы исследований, которые затронули очень серьезную повседневную проблему.
Ученые определили особенность растительного масла защищать от смертельных инфекций


Обстоятельства складываются так, что ежегодно, в США умирают до трех тысяч человек, по причине пищевых отравлений, которые связаны с неправильной технологией обработки действующего промышленного оборудования. Так же сообщается, что способности растительного масла еще и существенно защищают от многих опасных инфекций.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 13:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«АвтоВАЗ» прекратит в октябре сборку седана
Очаровательный танец Лизы Галкиной умилил фанатов
Федор Смолов разбил в ДТП BMW M5 стоимостью в 9
С 1 августа в России вступает в силу ряд новых
Поклонники опасаются, если закроют «Дом-2» Курбан
Ученые обнаружили в свойствах наночастиц
Четверть внедорожников Chevrolet Niva в России
Ученые определили особенность растительного масла
«Дом-2» жил, живет и будет жить»: Андрей Черкасов
«Обедают в забегаловках»: хейтеры снова обвинили
Автобус с участниками «Дома-2» чуть не сбил
Саша Черно недоумевает, почему зрители «Дома-2»
Рита Дакота о видео в бикини: «Я поправилась
«Плоская, как доска»: Откровенные фото Натальи
Дмитрий Дмитренко заявил, что именно Ольга
Эксперты: Различия в социальном статусе и
Алиану Устиненко заметили в гостиничном номере
Саша Черно из «Дома-2» внезапно начала худеть
Виталий Милонов назвал Ольгу Бузову «порождением
Ольга Бузова вместе с рэпером Витей АК-47
Синицы показали свое мастерство в организации
«Главное — верить в любовь»: Ксения Собчак
Дрессировщика Аскольда Запашного выписали из
Светлана Пермякова перекрасила волосы в розовый
Светлана Лобода готовит старшую дочь к карьере
Актриса Юлия Снигирь поведала правду о своей
Эксперт раскрыл причину глубоких карманов на
В Краснодарском крае появится дорога к морю за
Британские специалисты назвали страны с самым
Крупнейшая популяция королевских пингвинов
Просмотреть все новости