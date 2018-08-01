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Алиану Устиненко заметили в гостиничном номере Александра Гобозова

Появились слухи, что известная участница реалити-шоу «Дом-2» Алиана Уститенко снова проводит время вместе со своим все еще законным супругом Александром Гобозовым. Свежий снимок в ее микроблоге вызвал многочисленные подозрения поклонников на этот счет.

Алиану Устиненко заметили в гостиничном номере Александра Гобозова

Сейчас Алиане припоминают все ее грехи за время нахождения на поляне проекта. История семейства Гобозовых была довольно скандальной, супруги часто дрались, устраивали друг другу истерики.

Молодая девушка покинула съемочную площадку, выиграв квартиру, а спустя некоторое время она разорвала отношения с супругом. Однако, вскоре последовало бурное примирение. Затем Устиненко попробовала свои силы в сетевом маркетинге, а чуть позже снова рассталась с Сашей. После очередного расставания мужчина вновь отправился на проект.

Теперь и Алиана вновь стала участницей скандального реалити-шоу. Официально супруги не воссоединились, однако судя по недавнему снимку, Гобозов и Устиненко вместе проводят свободное время.

Алиану Устиненко заметили в гостиничном номере Александра Гобозова

Дело в том, что Алиана сделала селфи в гостиничном номере Саши, в кадр попал рюкзак ее мужа, а на руке девушки был его браслет. Большинство поклонников уверены, что парочка «водит всех за нос», а сами уже давно восстановили отношения.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:11
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