«Плоская, как доска»: Откровенные фото Натальи Водяновой расстроили поклонников

«Очень красивые линии тела! Невозможно оторвать просто глаз! Хочется скользить глазами по Наталье! Вам образ очень подошел! Не обращайте внимания на злые комментарии!!!», «Какая же вы роскошная все-таки девушка!!! И душой, и телом! Наталья, вы прекрасны!!!», «Наталья, расскажите, как вам удается оставаться в такой хорошей форме? Вы просто невероятна! Просто бомба! Я сдаюсь!!! Обожаю Вас!!!», - продолжают активно писать преданные поклонники Натальи Водяновой в Сети.

Публикация от Natalia Vodianova (@natasupernova) 29 Июл 2018 в 12:20 PDT

Ни для кого не является секретом, что в модельном бизнесе параметры красоты не меняются на протяжении уже долгого периода времени и соответствуют характеристикам №90-60-90».Одна из самых популярных моделей России Наталья Водянова, как видно, решила отдалиться от этого параметра. По крайней мере откровенные снимки знаменитости, которые она сделала на отдыхе в Сен-Тропе, говорят об этом.Невооруженным взглядом видно, что Наталья аномально исхудала. В результате, отсутствие выразительной груди и талии не на шутку расстроило верных фанатов Водяновой. Один за другим подписчики супермодели принялись буквально забрасывать свою любимицу комментариями и сообщениями, в одном из которых даже заявили, что она выглядит «плоской, как доска».Вместе с тем, не секрет, что тело Натальи Водяновой всегда выглядело очень юно, но на сегодняшний день практически все пользователи Сети подчеркнули, что фигура знаменитости напоминает им мальчишеское тело. По словам фолловеров, их очень удивили свежие фотографии супермодели, в которых они не рассмотрели и грамма женственности и сексуальности.Конечно же, что нашлись и те, кто наоборот принялся активно защищать Наталью Водянову. Преданные поклонники знаменитости заявили, что все нелицеприятные комментарии и сообщения пишут просто завистливые люди, которые хорошо видят, как прекрасно выглядит российская модель.А кое-кто из фанатов звезды подметил, что Наталья и вовсе не меняется на протяжении уже нескольких лет, что не может не радовать огромнейшую публику ее почитателей.