Саша Черно из «Дома-2» внезапно начала худеть

Девушка давно является объектом насмешек антифанатов, следящих за событиями на самом скандальном проекте телевидения. На данный момент в рамках «Дома-2» Александра участвует в программе «Перезагрузка». Цель Черно преобразиться и избавиться от лишнего веса.Вот только до последнего времени девушке никак не удавалось справиться с ненавистными килограммами, ведь Саша категорически отказывалась садиться на диету и продолжала поглощать калорийную пищу в большом количестве.Однако после поездки Александры с возлюбленным Иосифом Оганесяном в его родной город, телезрители стали замечать, что девушка стремительно уменьшается в объеме. Во всяком случае, об этом свидетельствуют фото и видео с проекта.Невзирая на то, что во время отпуска, в котором возлюбленные навестили родных Иосифа, Саша не нагружала себя занятиями в спортзале и ела все, что пожелает, объемы ее значительно уменьшились.Как рассказала сама Черно, хоть ей и не удалось придерживаться правильного питания, она усилила спортивные тренировки, добавила в свой рацион пищевые добавки и отказалась от ужина.