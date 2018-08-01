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Саша Черно из «Дома-2» внезапно начала худеть

Поклонники реалити-шоу «Дом-2» с удивлением заметили, что самая полная участница телестройки и любительница покушать Александра Черно внезапно похудела.

Саша Черно из «Дома-2» внезапно начала худеть

Девушка давно является объектом насмешек антифанатов, следящих за событиями на самом скандальном проекте телевидения. На данный момент в рамках «Дома-2» Александра участвует в программе «Перезагрузка». Цель Черно преобразиться и избавиться от лишнего веса.

Вот только до последнего времени девушке никак не удавалось справиться с ненавистными килограммами, ведь Саша категорически отказывалась садиться на диету и продолжала поглощать калорийную пищу в большом количестве.

Однако после поездки Александры с возлюбленным Иосифом Оганесяном в его родной город, телезрители стали замечать, что девушка стремительно уменьшается в объеме. Во всяком случае, об этом свидетельствуют фото и видео с проекта.

Саша Черно из «Дома-2» внезапно начала худеть

Невзирая на то, что во время отпуска, в котором возлюбленные навестили родных Иосифа, Саша не нагружала себя занятиями в спортзале и ела все, что пожелает, объемы ее значительно уменьшились.

Как рассказала сама Черно, хоть ей и не удалось придерживаться правильного питания, она усилила спортивные тренировки, добавила в свой рацион пищевые добавки и отказалась от ужина.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:00
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